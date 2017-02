Kopalnia skarbów, czyli czego nie wiesz o asortymencie apteki internetowej

Leki z e-apteki

Apteki wysyłkowe oferują bogaty wybór leków i suplementów diety, podobnie jak apteki stacjonarne. Skąd zatem wynika popularność aptek internetowych? Jako główny powód należy wskazać niższe ceny. Mówiąc niższe, mamy tu na myśli naprawdę spore różnice, nierzadko sięgające nawet kilkudziesięciu procent! Zwykle też apteki online prezentują szerszą gamę preparatów różnych producentów niż placówki tradycyjne. Obowiązkiem apteki jest umieszczenie dokładnego opisu produktu zawierającego wszystkie najważniejsze informacje (skład, działanie, sposób użycia i dawkowanie) oraz zdjęcia oferowanego towaru. Mając do nich dostęp, każdy potencjalny klient może w spokoju się z nimi zapoznać. Daje to możliwość świadomego wyboru produktu, który w pełni realizuje oczekiwania. Jedynymi minusami takiego sposobu zaopatrywania się w leki i suplementy jest czas oczekiwania (paczka dostarczana jest zwykle 24-48h od momentu wysyłki) oraz konieczność odbioru leku na receptę w placówce stacjonarnej.

Opcja "Szukaj"

Apteka internetowa ułatwia życie zarówno tym, którzy wiedzą, czego chcą, jak i osobom gorączkowo poszukującym najlepszego dla nich preparatu. Jeśli wiesz, który lek chcesz kupić, wystarczy wpisać jego nazwę w wyszukiwarce, jeśli zaś nie pamiętasz nazwy, możesz wybrać grupę produktów o podobnym działaniu i wśród nich znaleźć coś dla siebie. Warto również dodać, że robiąc zakupy w aptece online, nie masz limitu czasu, nikt Cię nie pogania, za Twoimi plecami nie ustawia się kolejka oczekujących i zniecierpliwionych klientów. Spokojnie przed komputerem możesz szukać, porównywać... i pytać o porady! Bowiem oprócz tego, że apteki wysyłkowe udostępniają pełną charakterystykę suplementów diety i leków, umożliwiają także skonsultowanie wyboru z farmaceutą, a nierzadko i z lekarzem za pośrednictwem poczty elektronicznej, specjalnego czatu lub rozmowy telefonicznej.

W stronę zdrowia z apteką

Moda na zdrową żywność nie ominęła aptek internetowych, które stale uzupełniają swoją ofertę o kolejne organiczne produkty spożywcze. Ekologiczna i organiczna żywność coraz częściej rozpatrywana jest w kategoriach prozdrowotnych, a nawet leczniczych. Jeśli spojrzeć na to w ten sposób, nie powinien dziwić fakt, że jedna z czołowych aptek wysyłkowych w Polsce nie tylko wprowadziła do swojej oferty certyfikowane bioprodukty spożywcze, w tym kasze, herbaty oraz przyprawy, ale i daje wskazówki, w jaki sposób przyrządzać zdrową żywność szybko i smacznie!

Gwarancja jakości

Ciśnieniomierz, glukometr czy termometr to rodzaj sprzętu, który znajduje się na stanie większości aptek, w końcu to stałe wyposażenie wielu domowych apteczek. Ten rodzaj asortymentu nikogo nie dziwi, ale apteki internetowe idą o krok dalej, oferując wagi diagnostyczne i łazienkowe, wkłady rozgrzewające do łóżka, elektryczne nianie i gadżety do ciała, takie jak elektrostymulatory, idealne do pobudzania mięśni różnych partii ciała czy masażery. W ramach tej technologicznej ekspansji w e-aptekach zadomowiły się produkty takich uznanych firm jak np. Beurer. Dzięki pewnej selekcji prowadzonej przez apteki wysyłkowe klienci dostają ofertę urządzeń sprawdzonych firm, a to ułatwia wybór i gwarantuje satysfakcję z zakupu.

Piękne ciało z apteki

Wiele firm kosmetycznych wypuściło na rynek całe serie dermokosmetyków i kosmetyków aptecznych, które bez problemu można znaleźć na wirtualnych półkach e-aptek. Bogata oferta takich preparatów to prawdziwa gratka, tym bardziej że tradycyjne apteki często nie sprowadzają droższych kosmetyków, znacząco ograniczając wybór do kilku kremów i balsamów. Oprócz tego w aptekach wysyłkowych są dostępne kosmetyki dedykowane wymagającym grupom konsumenckim, takim jak diabetycy czy weganie. Jednak e-apteki dbają także o klientów, którzy chcą kupić kremy drogeryjne oraz preparaty do opalania. A ich zakup za pośrednictwem internetu w sprawdzonych aptekach to gwarancja, że nie były one otwierane i nie straciły swoich właściwości, co niestety często zdarza się, gdy klienci mają wolny dostęp do kosmetyków.

Czytelnie, czyli apteczne wskazówki

„Apteki wysyłkowe współpracują także z ekspertami z różnych dziedzin, dzięki czemu w naszej Czytelni znajdują się artykuły poświęcone szeroko rozumianej tematyce zdrowia. Od innych powszechnie dostępnych informacji materiały apteczne różnią się wysokim poziomem merytoryczności, prostotą przekazu oraz skondensowaną formą” – mówi Aleksander Wojtala z apteki internetowej i-Apteka.pl. Często oprócz omówienia poszczególnych problemów zdrowotnych, w czytelniach można znaleźć sporą garść informacji na temat asortymentu dostępnego w wybranej aptece online, a także liczne porady o pielęgnacji ciała.

Apteki wysyłkowe to coś więcej niż krzyżówka apteki stacjonarnej, drogerii i sklepu zielarskiego, to wirtualna konsumencka strefa komfortu. Zestawienie leków i ich cen, możliwość zakupu z każdego miejsca z dostępem do internetu i brak kolejek to tylko nieliczne korzyści płynące z wyboru e-apteki. Trzeba pamiętać, że korzystanie z internetowej apteki to także oszczędność czasu, ponieważ w odpowiedzi na potrzeby klientów wirtualne placówki ochrony zdrowia publicznego włączają do swojej oferty coraz to nowe i pożądane produkty.