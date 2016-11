Kosmetyki naturalne - skuteczne i bezpieczne

Jak pokazała ogromna w ostatnich latach zachorowalność na alergie skórne i atopowe zapalenie skóry, syntetyczne kosmetyki nie służą ani urodzie, ani zdrowiu. Niekiedy już dzieci zaraz po urodzeniu cierpią na nadwrażliwość skóry, która pogłębia się z roku na rok. Najlepszą alternatywą dla chemicznych kosmetyków są kosmetyki naturalne, dedykowane nie tylko tym, którzy już borykają się z problemami skórnymi, ale też każdemu, kto dba o siebie oraz środowisko i pragnie zapobiec podrażnieniom i nadwrażliwości skóry.

Wymagania stawiane kosmetykom naturalnym

Kosmetyki ekologiczne to niekoniecznie te, które na opakowaniu posiadają frazę eko, bio czy 100% natural. O jakości kosmetyku i jego autentyczności świadczy skład, potwierdzony odpowiednim certyfikatem. Poza składem niezwykle istotna jest procedura produkcji kosmetyku. Skład powinien być w co najmniej 95% skomponowany z naturalnych składników, pochodzących w formie pierwotnej z certyfikowanych upraw ekologicznych. Możliwe jest przetworzenie takiego surowca w ściśle określony sposób. Kosmetyk naturalny nie powinien ponadto zawierać szeregu substancji chemicznych, takich jak barwniki, aromaty, konserwanty, oleje mineralne czy silikony. W duchu ochrony środowiska opakowanie produktu musi być biodegradowalne, a żaden składnik kosmetyku nie może być testowany na zwierzętach.

Liczy się wnętrze...

Analizując skład kosmetyków naturalnych warto zwrócić uwagę na kilka grup składników oraz dostrzec ich wyższość nad syntetycznymi odpowiednikami:

- źródłami cennych lipidów, odbudowujących ochronny płaszcz hydrolipidowy skóry, w kosmetykach naturalnych są oleje roślinne z certyfikowanych upraw; w kosmetykach tradycyjnych stosowane są syntetyczne oleje mineralne, pochodzące z przetwórstwa ropy naftowej; efektem ich stosowania jest zatykanie porów i powstawanie zaskórników oraz przeciążenie skóry

- faza wodna kosmetyków naturalnych to wodno- alkoholowe ekstrakty roślinne bogate w substancje odżywcze; w kontraście do nich zwykła woda stosowana w kosmetykach syntetycznych może paradoksalnie powodować przesuszenie skóry

- emulgatory, czyli substancje łączące tłuszcze z fazą wodną, to w kosmetykach ekologicznych estry kwasu glicerynowego; te doskonale tolerowane przez skórę związki dodatkowo natłuszczają i odżywiają skórę; co otrzymamy w zamian w kosmetykach tradycyjnych? syntetyczne emulgatory, które rozpulchniają skórę i osłabiają jej ochronny płaszcz lipidowy

- konserwanty naturalne to alkohol etylowy i olejki eteryczne; ponadto wysokiej jakości technologie zastosowane podczas produkcji (aseptyka, odpowiednie pH czy stosowanie skoncentrowanych, nierozcieńczonych wodą składników) sprzyja trwałości produktu; z kolei kosmetyki przeładowane syntetycznymi konserwantami to źródło alergii oraz nasilonych procesów nowotworzenia.

Wysoka skuteczność pielęgnacyjna kosmetyków naturalnych, skorelowana z całkowitym bezpieczeństwem ich stosowania, świadczy o ich wybitnej jakości i niepodważalnej konkurencyjności względem kosmetyków syntetycznych. Z pewnością wybór odpowiedniego kosmetyku jest już kwestią oczywistą.

Konsultacja: Kosmetyki ekologiczne Mileco