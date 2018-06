Kredyt firmowy czy faktoring? Różnice i specyfika

Faktoring i firmowy kredyt obrotowy to rozwiązania, dzięki którym można utrzymać płynność finansową na optymalnym poziomie. Zachowanie równowagi jest ważne, ponieważ pozwala ona uniknąć poważnych konsekwencji, np. ogłoszenia upadłości.

Istota firmowego kredytu obrotowego

Kredyt obrotowy stanowi jednorazowy zastrzyk gotówki, który pozwala stanąć firmie na nogi. Pomaga przywrócić płynność finansową – z otrzymanych pieniędzy przedsiębiorca może pokryć bieżące wydatki, np. uregulować należność wobec dostawców, pracowników.

Istotą kredytu jest spłata zaciągniętego zobowiązania w miesięcznych ratach – zgodnie z harmonogramem ustalonym przez bank.

Faktoring – na czym polega?

Faktoring to forma finansowania, której istotą jest sprzedaż faktur firmie faktoringowej. W zamian przedsiębiorca otrzymuje środki w formie bezgotówkowej, które może przeznaczyć na dowolny cel. Nie musi zatem czekać aż upłynie termin płatności wskazany na fakturze – pieniędzmi dysponuje znacznie wcześniej, co pozwala uniknąć zatorów płatniczych i jednocześnie daje możliwość wcześniejszego uregulowania zobowiązań wobec dostawców.

Kredyt obrotowy a faktoring – najważniejsze różnice

Chociaż celem kredytu i faktoringu jest poprawa płynności finansowej, na tym podobieństwa się kończą. Obie formy finansowania różnią się pod wieloma względami, w efekcie czego jedna opcja może okazać się bardziej atrakcyjna od drugiej.

Grupa odbiorców

Podczas gdy kredyt obrotowy dostępny jest dla firm o długim stażu w branży, które mogą pochwalić się dobrymi wynikami finansowymi, tak faktoring jest znacznie łatwiej dostępny. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z renomowanymi dostawcami i charakteryzuje się dużą wiarygodnością, średnia czy słaba ocena finansowa nie jest przeszkodą do uzyskania wsparcia finansowego. Co więcej, mikrofaktoring jest dedykowany mikroprzedsiębiorstwom czy nawet freelancerom.

Źródło spłaty

Przedsiębiorstwo zaciągające kredyt obrotowy zobligowane jest do terminowej spłaty zobowiązania w miesięcznych ratach – może to stanowi dodatkowe obciążenie finansowe. Natomiast faktoring nie prowadzi do pogorszenia sytuacji finansowej – spłaty dokonują kontrahenci, których faktury wykupiła firma faktoringowa.

Zabezpieczenia

Chociaż obie formy finansowania wymagają zabezpieczenia, to kredyt firmowy związany jest z koniecznością zastosowania zastawu rejestrowego na majątku, hipoteki czy przewłaszczenia. Natomiast faktoring często wiąże się z podpisaniem pełnomocnictwa do rachunku czy weksla in blanco.

Kredyt firmowy czy faktoring? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z obu form finansowania w celu zachowania płynności finansowej.

Dowiedz się więcej na stronie i blogu Finiata.

Ich specyfika sprawia, że faktoring może być doskonałym uzupełnieniem kredytu i odwrotnie. Zanim jednak wybierzesz konkretne rozwiązanie, dokładnie przeanalizuj je pod kątem opłacalności oraz potrzeb Twojej firmy.

