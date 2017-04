Kredyty dla nieletnich, konta dla młodzieży - kiedy dziecko może korzystać z ofert bankowych?

Dzieci często nie mają poczucia wartości pieniądza. Nie wiedzą skąd się biorą, ile można wydać, jaka jest zależność ceny od produktu. Dlatego warto uczyć dziecko i zapoznawać z kwestią pieniędzy - jak najwcześniej uświadamiać. Tylko jak jak podejmować z dzieckiem temat o pieniądzach? Najlepiej rozmawiać z nim otwarcie, lecz dostosowywać poziom wypowiedzi do jego wieku tak, by wszystko zrozumiało. By wiedziało, że pieniądze nie przychodzą łatwo, a rodzicie nie dysponują ich nieograniczoną ilością. Kiedy dziecko staje się świadome, może wówczas skorzystać z ofert i usług bankowych dedykowanych specjalnie tej grupie odbiorców.

Konto, kredyty dla nieletnich – w jakim wieku?

Przepisy polskiego prawa nie podają minimalnego wieku, od którego można być właścicielem konta bankowego. Większość banków stosuje kryterium minimum wiekowego. Wymaga bowiem przy zakładaniu konta osobistego ukończenia 13. roku życia. Instytucje bankowe czasami oferują specjalne usługi dla dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 roku życia. Innym razem takie konto obejmuje standardowa oferta. Istnieje też możliwość założenia subkonta na rachunku któregoś z rodziców. Co więcej, banki w swoich ofertach mają także konta oszczędnościowe dla młodszych dzieci, zakładane i zarządzane przez osoby dorosłe. Rodzice mogą skorzystać także z tak zwanych kart przedpłaconych (pre-paid) dla dzieci. Ich działanie oparte jest o pewną zasadę – najpierw doładowuje się kartę dowolną sumą pieniędzy, by później móc korzystać z środków znajdujących się na koncie. Dzieci wówczas mogą samodzielnie korzystać ze swojego konta bankowego dopiero po ukończeniu 13 lat, ponieważ dziecko staje się wtedy - jak określa prawo - osobą małoletnią, co oznacza, że wchodzi ono w posiadanie prawa do wykonywania czynności prawnych - zawierania za zgodą rodzica lub opiekuna umów. Nastolatek, posiadający własny rachunek bankowy, może robić przelewy, wypłacać pieniądze z bankomatu, płacić kartą, korzystać z konta internetowego - oczywiście wszystko pod kontrolą rodzicielską. W przypadku kredytów dla nieletnich banki nie są już ochoczo nastawione. W praktyce na polskim rynki finansowym nie da się znaleźć takich propozycji. Możesz jednak dowiedzieć się więcej na temat kredytów dla nieletnich: https://www.kredyty-gotowkowe.com/kredyty-dla-nieletnich.html.