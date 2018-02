Kuchenne aranżacje. Praktyczne wskazówki i ciekawe pomysły

Płytki ceramiczne – praktyczne rozwiązanie pełne możliwości

Niepowtarzalny projekt kuchni można stworzyć, wykorzystując płytki ceramiczne. Stanowią niezastąpiony materiał wykończeniowy, ponieważ są odporne na działanie wody i zmienne temperatury oraz cechują się dobrą wytrzymałością. Jest to niezwykle istotne ze względu na to, że kuchnia jest pomieszczeniem dość intensywnie użytkowanym, a na dodatek narażonym na działanie pary wodnej. Płytki łatwo utrzymać w czystości. Nie trzeba specjalnych środków, aby usunąć na przykład resztki jedzenia, które spadły na ziemię. Projektanci proponują płytki wielkoformatowe, które są odpowiednie do przestronnych pomieszczeń, ale również dostępne pozostają tradycyjne rozmiary, jak i drobne mozaiki. W rozmaitych kolekcjach można znaleźć nie tylko płytki podłogowe, ale również płytki ścienne do kuchni. Jedne i drugie charakteryzują się odpowiednimi parametrami, dzięki czemu są trwałe i nie zmieniają wyglądu.

Mozaika w kuchni – jak stworzyć unikalne wnętrze?

Mozaikę tworzą połączone ze sobą maleńkie płytki, które mogą być jednobarwne, ale mogą być też łączone pod względem kolorystycznym na różne sposoby. Wykorzystuje się je do układania klasycznej szachownicy, ale również oryginalnych wzorów. Mozaika może przedstawiać również obrazy, które wywołują zachwyt. W kuchni zwykle największą powierzchnię do wykorzystania stanowi podłoga i tutaj intrygująco prezentują się wzory inspirowane Orientem. Interesujące motywy powstają też często na przestrzeni pomiędzy blatem a szafkami. Warto zastosować tutaj mozaikę, aby podkreślić styl kuchni. Mozaiki występują w formie kwadratów, prostokątów i innych wielokątów, ale mogą być też okrągłe i owalne. Małe rozmiary powodują, że z łatwością można je dopasować do wypukłych powierzchni, dzięki czemu można je umieszczać w niekonwencjonalnych miejscach. W poszukiwaniu eleganckich i oryginalnych aranżacji kuchni z płytkami i mozaikami w roli głównej warto zobaczyć, co proponuje Cermag, a właściwie marka Mo, która zmieniła nazwę w związku z nowoczesnym podejściem do wyposażenia wnętrz. Inspiracje można znaleźć na stronie http://mo.design/

Oświetlenie do zadań specjalnych – funkcjonalność i estetyka

Oprócz wyboru materiału wykończeniowego w aranżacji kluczową rolę odgrywa oświetlenie kuchni. Światło pełni rolę praktyczną, ponieważ zapewnia dobrą widoczność w miejscach wytypowanych do przygotowywania potraw, czyli między innymi w strefie, gdzie znajduje się kuchenka i tam, gdzie zajmujemy się krojeniem produktów. Warto wykorzystać oprawy ledowe, kinkiety i listwy, które nie tylko doświetlają dane miejsce, ale również budują przyjemny klimat.