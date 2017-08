Lampy LED – czy zawsze opłacalne?

Nie jest tajemnicą, że lampy z żarówkami LED są rozwiązaniem energooszczędnym. Charakteryzuje je także długa żywotność. Jednak mimo to, jest coś, co kupujących odstrasza – cena, która jest wyższa niż innych produktów oświetleniowych. Przed zakupem lamp tego typu najlepiej zrobić bilans i porównać ich wady i zalety.

Oszczędność energii

Patrząc na różne lampy dostępne na rynku, lampy LED cechuje najmniejsze zużycie prądu. Przy intensywnej eksploatacji, możliwe są oszczędności rzędu nawet 80%. Największą różnicę dostrzega się, kiedy wymienia się zwykłe mocne żarówki na lampy LED. Oświetlenie tego typu sprawdza się głównie tam, gdzie lampa jest często włączona. Jeżeli będzie zapalana sporadycznie, niekoniecznie będzie widać mniejsze zużycie, dlatego w pomieszczeniach rzadko użytkowanych nie opłaca się inwestować w LED-y. Miejsce, w którym ma pojawić się lampa i częstotliwość włączania są pierwszymi czynnikami, które warunkują opłacalność zakupu lampy LED.

Dłuższa żywotność

Kolejna kwestia – żywotność. Lampy LED mogą świecić nawet 50 tysięcy godzin, co stanowi przepaść, jeżeli spojrzymy na zwykłe żarówki. Jednocześnie po pewnym czasie, strumień świetlny będzie mniejszy niż na początku i z tym trzeba się liczyć. Dzięki technologii produkcji oświetlenie LED w krótkim czasie rozpala się do jasności i niemal się nie nagrzewa, co z kolei wpływa nie tylko na mniejszy pobór energii elektrycznej, ale także większe bezpieczeństwo. Jest to szczególnie ważne, jeśli w domu są dzieci. Podczas zakupu lampy LED należy zwracać uwagę na podaną wartość lumenów, czyli jednostki, która informuje o strumieniu świetlnym. W praktyce oznacza to, że lampa o większej mocy ma mniej lumenów. Informacja na ten temat powinna być dobrze widoczna na opakowaniu.

Gdzie kupić lampy LED?

Kiedy zostanie podjęta decyzja o zakupie lampy LED, trzeba zastanowić się jaki typ oświetlenia sprawdzi się w odniesieniu do pomieszczenia i panującej w nim aranżacji. W końcu lampa nie tylko daje światło, ale także wpływa na wizerunek całego pomieszczenia i charakter aranżacji. Odwiedzając sklep Lampex można znaleźć szeroki wybór lamp LED, które będą mogły być zastosowane w kuchni, salonie, czy sypialni. W zależności od tego, jaki panuje wystrój we wnętrzu, można wybrać rozwiązania, które sprawdzą się we wnętrzach nowoczesnych i eleganckich. Ponieważ żarówki LED są mniejszych rozmiarów niż zwykłych żarówek, ich oprawy są również mniejsze, a co za tym idzie - wyglądają zgrabniej i bardziej stylowo.