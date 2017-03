Laptop dla firmy – 15,6 czy 14 cali?

Wielkość przestrzeni roboczej decyduje bowiem o komforcie wykonywania wszelkich niezbędnych zadań. Teoretycznie powinna być więc możliwie jak największa. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy planujemy korzystać z laptopa nie tylko przy biurku, ale również w innych miejscach – na konferencjach, spotkaniach biznesowych czy chociażby w podróży.

Z tego też względu najpopularniejszymi obecnie laptopami biznesowymi są modele o przekątnej 14 i 15,6 cali. Każdy z nich ma swoje wady i zalety – który jednak okaże się dla nas najlepszy?

Laptop 15,6 cali

Tego typu urządzenia śmiało można określić mianem uniwersalnych. Posłużyć mogą bowiem do każdej formy aktywności – bez problemu skorzystamy z nich podczas przygotowywania prezentacji, tworzenia dokumentów tekstowych czy chociażby projektowania grafik czy obróbki wideo i dźwięku.

Podkreślić należy również fakt, że biznesowe laptopy 15-calowe bardzo często wyposażane są w napędy DVD, które w dalszym ciągu znajdują swoje zastosowanie. Przykładem niech będzie model Toshiba Satelite Pro R50. Posiada ona wyposażenie typowe dla urządzeń z segmentu biznesowego – mowa w tym miejscu przede wszystkim o dyskach typu SSD lub HDD, przyzwoitym zestawie złączy, kamerze internetowej oraz wspomnianym napędzie. Słowem – wszystko, co okaże się potrzebne podczas pracy przy biurku.

Oczywiście wspomnieć należy o tym, że laptopy o przekątnej ekranu 15,6 cali są cięższe od swoich mniejszych odpowiedników (ważą ponad 2 kilogramy), co oczywiście przekłada się na to, że stosunkowo ciężko korzystać z nich na przykład na kolanach. Są ponadto większe.

Wszystko to sprawia, że laptopy pokroju Toshiba Satelite Pro R50 okażą się bardzo przydatne przede wszystkim w obrębie siedziby firmy. Bez problemu skorzystamy z nich zarówno przy biurku, jak i w innych miejscach.

Laptop 14 cali

Zmniejszenie przekątnej ekranu o 1,6 cala przekłada się na laptopa o mniej więcej 40 milimetrów węższego i 25 milimetrów mniejszego. Tego typu urządzenia są również o mniej więcej pół kilograma lżejsze. Różnice są więc z pozoru niewielkie, jednak w rzeczywistości przekładają się na nieco większy komfort korzystania z laptopa podczas podróży.

I to właśnie większa mobilność jest największą zaletą laptopów 14-calowych. Za przykład uchodzić może chociażby model Lenovo ThinkPad L460, którego zabierzemy wszędzie. Nie zajmuje on bowiem zbyt dużo miejsca w torbie, a do tego jest bardzo wygodny podczas pracy w pociągu czy autobusie. Laptopy mniejsze górują nad swoimi większymi odpowiednikami także tym, że częściej sprzedawane są w wersjach z ekranem dotykowym, co również rozszerza możliwości ich wykorzystania.

Co natomiast zapiszemy po stronie wad? Przede wszystkim mniejszą przestrzeń roboczą, która może przeszkadzać podczas pracy stacjonarnej. W szoku będą zwłaszcza pracownicy, który na co dzień pracują na ekranach większych. 14-calowe laptopy rzadko wyposażone są również w napęd DVD, mniej jest również modeli z dedykowanymi kartami graficznymi.

Urządzenia pokroju Lenovo ThinkPad L460 okażą się więc przydatne przede wszystkim w ramach pracy mobilnej – doskonale sprawdzają się bowiem w podróży.

Nie tylko przekątna ekranu ma znaczenie

Pamiętać należy o tym, że niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na model 15-calowy czy 14-calowy, musimy zwrócić uwagę na rozdzielczość, w jakiej pracują ich ekrany. Oczywiście im jest on wyższa, tym lepiej.

Laptop o przekątnej 15,6 cali i rozdzielczości HD okaże się mniej wygodny i po prostu gorszy od modelu 14-calowego, pracującego na rozdzielczości Full HD.