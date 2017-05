Lubelskie Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Co powiecie na kolejny długi weekend i to jeszcze w maju? Tak, to możliwe! Od 18 do 21 maja pod patronatem marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego odbędzie się największe wydarzenie promujące fundusze europejskie w Polsce - Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DO FE). W tym roku, inaczej niż w latach ubiegłych, zabawa odbędzie się nie tylko w Lublinie, ale także m.in. w Starej Jedlance, Parczewie, Karczmiskach, Kocku, Świdniku, Masłomęczu, Piaskach, Biszczy-Żarach oraz Lubartowie. Przygotowaliśmy tam, aż 12 mini eventów, podczas których będziemy promować fundusze europejskie, pokazywać ich wkład w rozwój naszego województwa oraz jak zrealizowane projekty wyglądają od kuchni.

Warto dodać, że ubiegłoroczna, III już edycja DO FE skupiła, aż 900 wydarzeń w całej Polsce, a uczestniczyło w niej łącznie blisko 220 tysięcy ludzi. Dodatkowo, przedsięwzięcie zwyciężyło w konkursie European Public Communication Award na najlepszą europejską kampanię publiczną w 2016 roku.

Jak co roku na turystów i mieszkańców województwa czeka szereg atrakcji, ofert i rabatów przygotowanych przez Beneficjentów, do tego również quizy i konkursy dotyczące Unii Europejskiej.

Tak, uczniowie interesujące się historią powinni odwiedzić Muzeum Lubelskie, gdzie w ramach DO FE przygotowano warsztaty archeologiczne i etnograficzne dla szkół oraz zapewniono oprowadzanie po Kaplicy Trójcy Świętej. Dużą popularnością na pewno cieszyć się będzie gra dla dzieci pn. „Tajemnice Zamku Lubelskiego” – odbędzie się ona 18 maja, w godzinach 11:00 – 13:30.

Ale to nie wszystko! Dla osób, które preferują aktywny wypoczynek, odbędą się takie wydarzenia jak „III Wyścig MTB Zbiornik Wodny Biszcza – Żary”, czy lubartowski event „Rajd rowerowy po lasach kozłowieckich - prolog Święta Roweru”. W Kocku na fanów motoryzacji czekać będzie wystawa zabytkowych pojazdów, a w Parczewie na miłośników tańca liczne pokazy i prezentacje. Dodatkowo, w ramach DO FE zaplanowano zajęcia fitness na świeżym powietrzu, turnieje sportowe m.in. armwrestlingu, tenisa ziemnego czy piłki nożnej. Pomyśleliśmy również o seniorach, specjalnie dla nich zostaną zorganizowane zajęcia sportowe.

Beneficjenci funduszy europejskich zadbali o połączenie przyjemnego z pożytecznym. Uczestnicząc w DO FE dowiecie się m.in. o codziennym życiu plemienia Gotów, przejdziecie kurs szybkiego wyszukiwania informacji w Internecie, poznacie ideę bookcrossingu (nieodpłatnego przekazywania książek) oraz weźmiecie udział w warsztatach ogrodnictwa. Nie zabraknie także elementów, które mogą pomóc nam uratować drugiego człowieka – będą ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pokaz ratownictwa drogowego.

Oczywiście to nie wszystko co czeka na Was w tym roku. Po więcej informacji na temat DO FE zajrzyjcie na stronę: http://info.rpo.lubelskie.pl/dni-otwarte-funduszy-europejskich/. Polecam również stronę: www.dniotwarte.eu, gdzie korzystając z wyszukiwarki łatwo znajdziecie wszystkie planowane atrakcje na Lubelszczyźnie.

Warto także zapisać się na wydarzenie na Facebooku. Znajdują się tam aktualności i inne ważne informacje. Przygotowaliśmy także specjalny hashtag - #LubelskieDOFE, pod którym zachęcamy uczestników do umieszczania swoich zdjęć czy opinii o nadchodzących eventach. Link do wydarzenia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/809199262566701/.

Do zobaczenia na Lubelskich Dniach Otwartych Funduszy Europejskich!