Materace do spania - co wybrać dla dziecka?

Materace do spania dla dziecka to jeden z najważniejszych i często lekceważonych wyborów, jakich muszą dokonać rodzice. Ten niepozorny element wyposażenia sypialni naszej pociechy będzie miał istotny wpływ na jego zdrowie w przyszłości. Jeżeli podejmiemy właściwą decyzję, zaprocentuje ona prawidłowym rozwojem i nawykami, jeżeli natomiast popełnimy błąd, odbije się on negatywnie na kondycji kręgosłupa małego człowieka. Jakie materace będą zatem najlepsze dla dziecka?

Materace do spania - obalamy mity

Rodzice, zwłaszcza przy pierwszym dziecku, wpadają często w szał zakupów, pragnąc zapewnić maluchowi wszystko co najlepsze. Nic w tym dziwnego! Jednak nader często, wydając ogromne sumy na zabawki, gadżety, wózki czy foteliki samochodowe, oszczędzają na tak podstawowym elemencie wyposażenia jak materace do spania. Kierują się tu przekonaniem, że i tak dziecko zaraz z niego wyrośnie, zniszczy go itp. Czasami nawet decydują się na zakup sprzętu używanego. I to jest ogromny błąd!

Po pierwsze żadnych używek. Materace bardzo szybko ulegają odkształceniom, zwłaszcza jeżeli są użytkowane przez małe dzieci, które się na nich bawią, skaczą po nich i biegają. Po drugie z dwojga złego lepiej zaoszczędzić na zabawkach, kupić ich mniej, ale za to w sposób bardziej przemyślany, niż na materacu. Poza zdrowiem naszej pociechy będzie to miało bowiem wpływ na jakość jej snu, a co za tym idzie nastrój i codzienną kondycję, a pamiętajmy, że zadowolone i wyspane dziecko to zadowolony i wyspany rodzic. Po trzecie, wbrew ciągle pokutującej opinii materac nie może być zbyt twardy, bo będzie uciskał i uniemożliwi przybranie zdrowej, wygodnej pozycji.

Materace - jaki będzie najlepszy dla dziecka?

Na rynku jest dostępna szeroka gama materacy o bardzo zróżnicowanych właściwościach i w odmiennych przedziałach cenowych. Mamy materace kieszeniowe, bonellowe (sprężynowe), lateksowe, wysokoelastyczne i termoplastyczne. Najtańsze są oczywiście sprężynowe, ale nie poleca się ich dla dzieci. Przyczyna jest bardzo prosta, sprężyny działają pod wpływem nacisku - im większy nacisk na materac, tym mocniej wypierany jest ciężar. Oznacza to, że u młodszych dzieci oddziaływanie sprężyn może skutkować nienaturalnym wygięciem kręgosłupa w czasie snu i, w efekcie, trwałymi wadami postawy. Co zatem wybrać?

Jak radzi konsultant sklepu z materacami Materace dla Ciebie Wrocław, najlepszym wyborem dla najmłodszych dzieci będą materace do spania z pianki poliuretanowej, lateksowe lub wysokoelastyczne. Modele poliuretanowe są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem, ale przy tym najmniej trwałym. Szybko ulegają odkształceniom, ale za to są dość elastyczne. Jeżeli natomiast możemy sobie pozwolić na większy wydatek, zainwestujmy w materace lateksowe lub wysokoelastyczne. Te pierwsze wykonuje się z naturalnego mleczka drzewa kauczukowego i lateksu, zapewniają doskonałą cyrkulację powietrza i wysoką elastyczność, dzięki czemu świetnie podpierają ciało w każdym ułożeniu i dopasowują się do jego kształtu. Dodatkowo posiadają właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne, dzięki czemu będą dobrym wyborem dla alergików.

Z kolei materace do spania produkowane ze specjalnej pianki wysokoelastycznej, zapewniają optymalna wentylację oraz elastyczność punktową. Ich zaletą jest idealne dostosowywanie się do kształtu ciała, są antyalergiczne, skutecznie zapobiegają i krygują wady postawy, a przy tym są wyjątkowo lekkie i trwałe.

Materace dla dzieci - dodatkowe wskazówki

Wybierając materace do spania dla najmłodszych, pamiętajmy, że organizm dziecka jest dużo bardziej wrażliwy na wszelkiego rodzaju szkodliwe czynniki. Dlatego zwróćmy szczególną uwagę na to, czy wybrany produkt posiada wszystkie niezbędne certyfikaty. Najlepiej też, aby był wyprodukowany w Unii Europejskiej, gdzie normy są o wiele bardziej restrykcyjne, niż na przykład w Chinach. Aby nie ryzykować zakupu wadliwego modelu, dobrym rozwiązaniem będzie wizyta w dobrym sklepie z materacami, takim jak Materace dla Ciebie, gdzie możemy mieć pewność co do wysokiej jakości oferowanego towaru. Nie zapominajmy też, że wybieramy materac do spania dla dziecka, nie dla siebie, zatem nie kierujmy się wyłącznie swoimi odczuciami, bo na przykład model miękki dla nas, może się okazać za twardy dla naszej pociechy.