Materace - kiedy należy je wymieniać?

Kiedy kupujemy materace do spania dokonujemy zakupu na długie lata. Ale materace, podobnie jak każdy inny sprzęt, należy regularnie wymieniać. Podpowiadamy więc na co zwrócić uwagę, kiedy wymienić materac i jak o niego dbać, aby jak najdłużej nam służył.

Zmiana indywidualnych potrzeb

Materac powinien być zawsze dostosowany do aktualnych potrzeb osoby, która na nim śpi. Wybierając materace zwracamy uwagę na masę ciała, wzrost, stan zdrowia, głównie kręgosłupa i wiele innych czynników. A te naturalnie mogą się z czasem zmienić. Może zmienić się nasza waga, może pogorszyć się stan naszego zdrowia, mogą zmienić się preferencje co do twardości materaca itp. Takie zmiany to moment by wymienić materace na nowe. Poza tym nawet nie odczuwając specjalnego dyskomfortu warto mieć na uwadze fakt, że materac, który odpowiadał nam kilka lat wcześniej niekoniecznie musi być dla nas odpowiedni teraz.

Ta sama zasada dotyczy materacy dla dzieci. Z wiekiem zmieniają się ich potrzeby, zmienia się masa ciała i wzrost, dlatego również dzieciom należy co jakiś czas wymienić materac na nowy, aby zapewnić komfortowy sen i właściwe podparcie ciała.

Zużycie materaca

Zasadniczo rekomenduje się, by zmieniać materac na nowy co siedem lat lub częściej. Między innymi ze względów higienicznych. Materace przez lata użytkowania pochłaniają pot, martwy naskórek, łupież i inne drobinki organiczne i nieorganiczne. Przez lata nawet w antyalergicznych i antybakteryjnych materacach zaczynają się gromadzić roztocza oraz zanieczyszczenia. Oczywiście kondycja materaca zależy od tego w jakim stopniu będziemy o niego dbać, ale na pewne sprawy nie mamy wpływu.

Materace i ich codzienna eksploatacja

Jeśli twoje łóżko nie jest wyłącznie miejscem snu, lecz także miejscem do odpoczynku, czytania, oglądania telewizji, a nawet miejscem zabaw dzieci, to materac będzie zdecydowanie bardziej wyeksploatowany i szybciej pojawią się nierówności, zagłębienia, a powłoka materaca może ulec uszkodzeniu. Tak intensywnie używane materace również należy często wymieniać w zależności od jego kondycji.

Odczucie dyskomfortu

Jak informuje nas konsultant sklepu internetowego z materacami Sleeptime.pl - Idealny moment wymiany materaca na nowy wskaże też nam nasz organizm. Jeśli będziemy się czuli zmęczeni, obolali, zaczną nam towarzyszyć bóle karku, kręgosłupa i stawów, będziemy drażliwi, roztargnieni, a do tego będziemy mieć problemy z zasypianiem to wina może leżeć właśnie po stronie starego materaca. Warto w takich sytuacjach postawić na nowe materace, co na pewno poprawi nasz komfort snu. A jest to istotne, bo jak dobrze wiemy jakość snu wpływa na wiele innych aspektów w codziennym życiu.

Dbałość o materac

Oczywiście materace nie należą do tanich, dlatego warto postarać się by maksymalnie przedłużyć ich żywotność. Podstawą jest regularne odkurzanie materaca. Po drugie warto zastosować specjalne pokrowce na materac, które można prać i wymieniać na nowe. Konieczne jest też wietrzenie materaca. Po wstaniu z łóżka najlepiej zdjąć z niego całą pościel na co najmniej pół godziny i pozwolić materacowi odparować nadmiar wilgoci.

Na dobrą kondycję materaca ma też wpływ stelaż łóżka. Najlepsze są gęsto ułożone, elastyczne deseczki. Łóżko powinno mieć też swobodną przestrzeń pod spodem, aby zapewniać materacowi cyrkulację powietrza. Dobrym pomysłem jest też zakup materaca dwustronnego. Takie materace przekłada się na drugą stronę co kilka miesięcy (najlepiej co pół roku), dzięki czemu eksploatujemy obie strony po równo.