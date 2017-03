McLaren, Ferrari i Ariel Atom na jednym wybiegu

Moto Session to prawdziwe Lubelskie Święto Motoryzacji. Wyjątkowe modele samochodów, zapierające dech w piersiach pokazy, spotkania z gwiazdami sportów motorowych – to tylko część atrakcji, jakie czekają na Zwiedzających 1 i 2 kwietnia na terenie Targów Lublin (ul. Dworcowa 11). Gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie Kuba Piątek, zawodnik Orlen Teamu.

Strefa Motorsport

W strefie motorsport na zwiedzających czekają samochody rajdowe i wyścigowe, m.in.: Chevrolet Corvette C7, Nissan 370Z Nismo, Ford Escort Cosworth, Honda Civic Type-R; Nissan S15 Drift; Nissan 370 Z Drift. Nie zabraknie aut unikatowych - Ariela Atoma oraz niepowtarzalnego Datsuna 240Z.

Spotkanie z historią

Moto Session to nie tylko motoryzacyjne nowości. To także niepowtarzalna okazja, aby przyjrzeć się z bliska pojazdom z dawnych lat. Koło Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Lubelskiego zaprezentuje ok. 30 zabytkowych samochodów, z których najstarsze zostały wyprodukowane w latach 30. XX wieku. Wśród nich znajdą się m.in. klasyki ze stajni Volkswagena - Karmann Ghia, Variant czy Garbus, a także kabriolety z lat 60 tych i 70 tych –Triumph Spitfire czy Triumph Herald.

Wyjątkowi goście

Lubelskie Święto Motoryzacji nie może się obejść bez spotkań z gwiazdami branży motoryzacyjnej. Gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie Jakub Piątek, laureat Akademii ORLEN Team, uczestnik Rajdu Dakar. Pierwszy w historii Polak, który wygrał Rajd Faraonów – 3. rundę motocyklowych Mistrzostw Świata w rajdach Cross Country. Mistrz Świata juniorów 2014 i 2015 w rajdach Cross Country.