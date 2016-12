MdM 2017 już za miesiąc!

Każde wsparcie w walce o własne mieszkanie jest na wagę złota. Rządowe dofinansowanie MdM pozwala na zakup mieszkania w sytuacji, gdy mieliśmy problemy z odłożeniem środków na wkład własny. Według ustaleń portalu Mieszkanie dla Młodych – MdMprogram.com wynajmujemy, żyjemy godnie, opłacamy rachunki, posiadamy zdolność kredytową, jednak często na odłożenie większej sumy ciężko sobie pozwolić. Dlatego pieniądze z MdM mogą być wybawieniem. Państwo proponuje, w zależności od liczby wychowywanych dzieci, od 10 do 30% wartości kredytu. To znaczy, że w najlepszy przypadku dostajemy o 10% więcej niż minimalny wkład własny, co w konsekwencji stanowi prawie 1/3 wartości nieruchomości.

źródło zdjęcia: https://mdmprogram.com/informacje/mdm-2017/

Najważniejsze jest to, że warunki programu MdM się nie zmieniły i w dalszym ciągu jest szeroko dostępny. Dzięki czemu nie tylko małżeństwa, ale również single i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na dofinansowanie. Co ciekawe do podstawowej pomocy można włączyć dodatkowe pięć procent wartości kredytu ekstra w sytuacji, gdy podczas pierwszych pięciu lat spłacania kredytu urodzi się kolejne dziecko. Wartość dofinansowania można obliczyć używając https://mdmprogram.com/kalkulator-mdm/. Sprawdzenie, na jak duże pieniądze możemy liczyć to świetny, pozytywny bodziec do dalszych działań.

Co będzie po MdM 2018?

Nowy rządowy pomysł, mający zastąpić Mieszkanie dla Młodych to Mieszkanie Plus. Mimo wciąż wielu niewiadomych, ustawodawca zapowiada, że w pierwszej kolejności lokale dostaną osoby bez zdolności kredytowej. Czyli wszyscy ci, którzy nie mogli skorzystać z MdM. Idąc za http://mieszkanieplus.org.pl/ znamy 30 potencjalnych lokalizacji nowego programu, zaliczanych w pilotaż. Budowy mają rozpocząć się w 2017. Projekt przewidziany jest na wiele lat, mieszkania nie powstaną od razu, w całym kraju.

Mamy coraz mniej czasu na zakup nieruchomości z rządowym dofinansowaniem na naszych warunkach. Jeszcze możemy swobodnie wybierać lokalizację, standard, metraż i udogodnienia. Deweloperzy wciąż wzbogacają swoją ofertę o garaże podziemne, windy czy place zabaw.