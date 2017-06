Meble ze stali nierdzewnej – dlaczego są najlepszym wyborem do restauracji

Jak urządzić kuchnię w restauracji? To nie takie proste!

Czym różni się urządzanie kuchni w domu lub mieszkaniu, od urządzania kuchni w lokalu gastronomicznym? Okazuje się, że wieloma rzeczami. O ile w naszej domowej kuchni możemy pozwolić sobie na pewną dowolność, tak kuchnia w restauracji musi być przede wszystkim praktyczna. Podczas wyboru mebli, urządzeń i sprzętów AGD, warto zwrócić uwagę na jakość wykonania oraz materiały wykorzystane do ich produkcji.

Zarówno urządzenia kuchenne, jak i meble, powinny wyróżniać się pewnymi cechami. Przede wszystkim powinny być:

proste w czyszczeniu;

solidne;

trwałe;

niezawodne;

funkcjonalne.

Urządzając kuchnię, a w tym kupując sztućce, garnki, urządzenia czy meble, warto zainwestować w stal nierdzewną. To materiał, który jest solidny i nie wchodzi w reakcję z żywnością. Nie wspominając już o tym, że rewelacyjnie się prezentuje. Sprzęt ze stali nierdzewnej cechuje oprócz wyglądu duża trwałość.

Wybieramy meble kuchenne – dlaczego właśnie stal nierdzewna?

Stal nierdzewna to stal, w której zawartość chromu wynosi minimalnie 11%. Dzięki temu materiał ten jest trwały i odporny na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Dodatkowo nie wchodzi w reakcje z innymi związkami i materiałami, co czyni go idealnym materiałem do produkcji urządzeń i mebli kuchennych.

Stal nierdzewna ma wiele zalet, a jej największą jest odporność na rdzę. Swoje niesamowite właściwości zawdzięcza chromowi, który wchodzi w reakcję chemiczną z tlenem i tworzy na jej powierzchni niezauważalną warstwę tlenku chromowego. Tlenek chroni materiał przed korozją, nawet w ekstremalnych warunkach. Stali nierdzewnej nie straszne również wysokie temperatury, a jak wiadomo – w kuchni bywa czasem gorąco. Urządzenia wykonane z tego materiału są po prostu trwalsze od innych oraz lepiej trzymają temperaturę. Ma to duży wpływ na smak potraw i komfort ich przygotowania.

Stal nierdzewna jest potrzebna nie tylko w kuchni!

Stal nierdzewna znalazła szerokie zastosowanie w gastronomii, ale nie tylko! Spotkamy ją też między innymi w budownictwie, a nawet w gabinetach lekarskich. Coraz częściej pojawia się również jako element wyposażenia biur.

Swoją popularność stal nierdzewna zawdzięcza nie tylko niesamowitym właściwościom, ale również walorom estetycznym. Wykonane z niej meble, urządzenia lub przedmioty odznaczają się lśniącym połyskiem, łatwością w utrzymaniu w czystości, niezniszczalnością oraz elegancją. Warto również wspomnieć o tym, że jest bezpieczna dla ludzkiego zdrowia oraz środowiska naturalnego – podlega procesom recyclingowym, a zatem może zostać ponownie wykorzystana.

Stal nierdzewna ma wiele zastosowań i zalet.. Spotkamy ją w domach, biurach, gabinetach lekarskich, a nawet w restauracjach. Dlaczego powinniśmy zobaczyć ją również w Twoim lokalu? Np. stoły ze zlewem ze stali nierdzewnej zachowają swoją funkcjonalność i oszałamiający wygląd bardzo długo. Dodatkowo, podczas codziennego użytkowania, nie podlegają zarysowaniom i nie tworzą się na nich nieestetyczne, charakterystyczne odciski palców. Same plusy!