Mięśnie Kegla a zdrowie intymne Pań. Dlaczego powinnaś ćwiczyć mięśnie dna miednicy?

Czym są mięśnie Kegla?

To warstwa mięśni, która rozciąga się od kości łonowej do kości ogonowej. Wspierają pochwę, odbyt, cewkę moczową i organy wokół brzucha. Mięśnie Kegla kurczą się, dzięki czemu "wspierają" dno miednicy.

Wielokrotne napinanie i rozluźnianie zwiększa ich siłę. Silne dno miednicy ułatwia kontrolowanie moczu i stolca. Nietrzymanie moczu stanowi częsty problem u kobiet, zwłaszcza starszych oraz u tych po przebytej niedawno ciąży. Ćwiczenia mięśni Kegla mogą stanowić dobrą "odbudowę" dna miednicy. Są niechirurgicznym sposobem rozwiązywania problemów związanych z kontrolą pęcherza, nietrzymaniem moczu oraz dyskomfortem w obrębie miednicy. Pozwalają wrócić do pełni formy.

Silne dno miednicy wpływa też pozytywnie na funkcje seksualne. U kobiet oznacza to lepsze napięcie mięśni pochwy, co prowadzi do mocniejszych odczuć i silniejszych orgazmów.

Kto może skorzystać z ćwiczeń mięśni Kegla?

Niemal każda kobieta (ale również mężczyźni) może odczuć pozytywny wpływ ćwiczeń mięśni Kegla na zdrowie intymne i sprawność seksualną. Docenią je zwłaszcza kobiety wraz z upływem lat. Prawidłowe kontrolowanie moczu jest bardzo ważną częścią aktywnego życia, a procesy starzenia się osłabiają mięśnie za nie odpowiedzialne.

Mięśnie Kegla powinny ćwiczyć w szczególności:

Kobiety w ciąży lub po porodzie - ćwiczenia mięśni Kegla warto wykonywać w trakcie ciąży i po porodzie. W tych okresach problem z nietrzymaniem moczu ma prawie 70% kobiet. Kropelki moczu wyciekają w szczególności podczas kichania, śmiania się lub zbyt długiej przerwy pomiędzy korzystaniem z toalety;

Jak ćwiczyć mięśnie Kegla?

Podstawowe ćwiczenia mięśni Kegla są dość łatwe. Można rozpocząć od powstrzymywania oraz uwalniania moczu podczas korzystania z toalety. Należy napinać mięśnie wokół pochwy oraz odbytu (ruchy przypominające ich podnoszenie). Napięte mięśnie trzymamy przez 5 sekund, oddychając normalnie. Ćwiczenia należy powtarzać trzy - sześć razy dziennie po 10 powtórzeń.

"Przyrząd do ćwiczeń"

"Innym sposobem na ćwiczenia mięśni Kegla jest korzystanie z kulek gejszy. Ułatwiają one ich wykonywanie, oraz wprowadzają nowy poziom zaawansowania treningu, dzięki czemu zawsze mamy pewność, że prawidłowo ćwiczymy odpowiednie partie mięśni"

Kulki dopochwowe mogą służyć też w innym celu. Użyte na kilkadziesiąt minut przed stosunkiem, wzmacniają doznania i ułatwiają kobiecie osiągnięcie orgazmu.

Kilka słów o kulkach gejszy

Kulki do ćwiczeń mięśni dna miednicy mogą być wykonane ze stali, szkła, silikonu i plastiku. Dla początkujących zaleca się bezpieczne kulki dopochwowe z medycznego silikonu. Niektóre modele mają opcję wymiany ciężarków, dzięki czemu można dostosować ich masę do zaawansowania treningu. Kulki są zwykle połączone za pomocą sznurka, dzięki czemu mamy pewność, że nie utkną wewnątrz. Nowoczesne modele kulek dopochwowych posiadają też funkcje wibrowania i/lub zdalnego sterowania. Kulki gejszy to jeden z najłatwiejszych sposobów na prawidłowe wykonywanie ćwiczeń mięśni Kegla.