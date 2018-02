Modne meble ogrodowe technorattanowe - idealne na taras

Aby jednak uznać dany zestaw mebli ogrodowych z technorattanu za modny, musi on charakteryzować się określonymi walorami estetycznymi. Modne meble ogrodowe technorattanowe to przede wszystkim nowoczesny wygląd , który przy okazji jest zaskakujący i pełen finezji. Komplety takie utrzymane będą raczej w minimalistycznym stylu, zarówno w obrębie formy, kolorystyki, jak i kształtu. Wśród światowych trendów w tym obszarze dominują monochromatyczne kompozycje, które uciekają od zbędnej ozdobności i bazują na prostych, acz unikalnych zestawieniach. Dużą uwagę przywiązuje się tu do jakości i precyzji wykonania oraz do praktyczności całego zestawu. Meble muszą być komfortowe i zapewniać przestrzeń, w której można nie tylko odpoczywać, ale również pracować czy spotykać się ze znajomymi. Modne meble ogrodowe powinny również dopasować się do każdej przestrzeni, wzbogacając ją swoim uniwersalizmem estetycznym i dodając jej nieodpartych walorów wizualnych.

Zestaw wypoczynkowy technorattan z wysokim stołem

Za przykład modnego zestawu mebli ogrodowych z technorattanu posłużyć nam może komplet wypoczynkowo-obiadowy Malibu Melange. Narożnik ten zaprojektowano w klasycznym stylu, który jednocześnie nawiązuje do światowych trendów w obszarze aranżacji i dekoracji przestrzeni ogrodowych. Cechuje go dużą funkcjonalność, gdyż łączy on w sobie funkcje zestawu wypoczynkowego i jadalnianego. W praktyce oznacza to tyle, że na tym komfortowym zestawie można nie tylko wypić poranną kawę, przeczytać ulubioną książkę czy oddać się przyjemnej fali odpoczynku na świeżym powietrzu, ale również - zjeść ciepły posiłek w gronie rodziny czy też urządzić wieczorną imprezę dla przyjaciół. Komplet składa się z dużego i wygodnego stołu oraz przestronnego narożnika, a jego istotną zaletą jest to, że jest odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Technorattan jest bowiem materiałem, który radzi sobie z działaniem deszczu, śniegu, mrozu i wysokich temperatur. Stelaż mebli wykonany jest natomiast z aluminium pomalowanego proszkowo, który cechuje się on bezwzględną odpornością na korozję, a przy okazji jest lekki, stabilny i trwały. Komplet ten łatwo utrzymać w czystości, gdyż do jego pielęgnacji wystarczy jednie zwilżona szmatka. Komfort użytkowania zestawu Malibu Melange zwiększają poduszki znajdujące się na siedziskach i oparciach.

A może typowy zestaw obiadowy z technorattanu?

Poza kompletami wypoczynkowo-obiadowymi modne meble ogrodowe technorattanowe to również zestawy typowe obiadowe, które będą idealne do spożywania i podawania posiłków w otoczeniu promieni ciepłego słońca, a ich cechą charakterystyczną będzie przestronny stół oraz znakomicie wyprofilowane krzesła, które zapewnią najwyższy komfort przez kilka godzin. Komplety takie sprawdzą się nie tylko podczas spotkań rodzinnych i towarzyskich, ale równocześnie stworzą przestrzeń idealną do biznesowych debat czy zawziętych strategicznych dyskusji. Przykładem może być unikalny zestaw Nassico 200 Off-White Elite dla ośmiu osób. Ten komplet to styl, nowoczesność, elegancja i funkcjonalność w jednym. Długie i wygodne korzystanie z zestawu zapewniają wygodne krzesła z poduszkami siedziskowymi oraz podłokietniki. Stół posiada przestronny, szklany blat o wymiarach 200 x 100 cm, co daje naprawdę dużo miejsca do wykorzystania. Plecionka technorattanowa jest identyczna zarówno na krzesłach, jak i na stole. Ma ona kolor jasny, popielaty, niejednorodny, co stanowi nawiązanie do światowych trendów i prezentuje się niezwykle atrakcyjnie od strony wizualnej. Plecionka szczotkowana bardzo dobrze imituje naturalny rattan, a jej kolorystyka jest elegancka i ponadczasowa. Wykonana została ona z poliuretanu, który jest odporny na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych, nasłonecznienie i promieniowanie ultrafioletowe. Krzesła zapewniają najwyższy komfort użytkowania dzięki temu, że są wysokie i szerokie. Osoby, które z nich korzystają nie czują się zmęczone nawet przez kilka długich godzin. Poduszki siedziskowe w kolorze ecru mają grubość 5 cm i w znacznym stopniu podnoszą wygodę. Wszystkie stelaże są aluminiowe, dzięki czemu zestaw jest odporny na działanie korozji i nie wymaga konserwacji, a przy okazji jest lekki i łatwo można go przestawiać.