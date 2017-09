Na czym polega inwestowanie w opcje binarne?

Opcja dla każdego inwestora

Dzięki niskiej kwocie, od której można kupić opcje binarne, tę formę inwestowania może wybrać niemalże każdy. Oczywiście, im więcej gotówki wyda się na zakup opcji, tym więcej można zarobić, jednak nawet niezbyt zamożny inwestor ma szansę na zysk. Inwestowanie w opcje binarne jest łatwe do zrozumienia. Kupując opcję, nabywa się instrument pochodny, czyli nie inwestuje się bezpośrednio w instrument w danym okresie czasu, lecz spekuluje się, czy cena tego instrumentu zmieni się w czasie. Zwykle określa się za pomocą opcji, czy dany instrument zdrożeje, czy też jego cena spadnie. Są jednak inne możliwości – można spekulować, czy cena instrumentu przekroczy określony pułap cenowy, bądź wskazać, który z dwóch wybranych instrumentów będzie kosztował więcej po upływie wskazanego czasu.

Ryzyko związane z inwestowaniem w opcje binarne jest mniejsze niż ryzyko związane z kupowaniem akcji lub zarabianiem na rynku Forex. Przede wszystkim inwestycje w opcje są łatwiejsze ze względu na brak konieczności stałego śledzenia wykresów giełdowych. Oznacza to, że inwestora interesuje jedynie cena określonego instrumentu w chwili zakończenia kontraktu. Jeżeli wcześniej instrument zyskiwał lub tracił na wartości nie ma to żadnego znaczenia dla zysku z opcji. Co więcej, inwestor może w każdej chwili zrezygnować z kontraktu i przerwać go, zarabiając mniej lub minimalizując straty.

Różne strategie inwestowania w opcje

Aby zacząć inwestować w opcje binarne, warto zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.opcje-binarne.pl. Dzięki temu można poznać różne strategie stosowane przez inwestorów i zadecydować, która z nich najbardziej nam odpowiada. Brokerzy najczęściej polecają stosowanie różnych strategii dla poszczególnych opcji, jednak z reguły trzy z nich sprawdzają się najlepiej. Pierwszą z nich jest śledzenie wykresów wartości danego instrumentu z poprzednich lat w celu zaobserwowania trendów dotyczących wahań jego ceny. Drugą strategią jest śledzenie wiadomości napływających z rynku i ocenianie na tej podstawie, jak prawdopodobnie zmieni się wartość instrumentu. Ostatnią metodą wybieraną przez inwestujących w opcje binarne jest łączenie obu pierwszych strategii w celu zminimalizowania ryzyka straty kapitału.