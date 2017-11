Najlepsze prezenty dla dziewczyn na Mikołaja

W poszukiwaniu prezentu dla dziewczyny - swojej narzeczonej, żony, córki, siostry czy mamy, najczęściej udajemy się do drogerii lub perfumerii. Bardzo często więc przedstawicielki płci pięknej znajdują pod choinką perfumy i inne kosmetyki, między innymi do pielęgnacji ciała. Nie jest to jednak jedyny prezent, który wywoła radość kobiety.

Najczęściej wybierane prezenty dla dziewczyn

Kobiety według Barometru Providenta (badania z 2016 roku) oczekują w ramach prezentu świątecznego kosmetyków (27 proc. wskazań), ubrań (20 proc.) oraz biżuterii i pieniędzy (15 proc.).

Jakie prezenty dla dziewczyn spotkają się ze szczerą radością i dreszczykiem emocji? Dla czytelniczki i miłośniczki literatury najlepszym wyborem będzie książka. Jeśli nie znamy preferencji kobiety w kwestii gatunku literackiego, najbezpieczniejszym wyborem będzie jeden z bestsellerów na rynku czytelniczym.

Miłośniczka kultury ucieszy się z biletów na koncert ulubionego wokalisty lub zespołu, biletów do teatru lub do opery. Każdy taki prezent powinien być dobrze przemyślany, ponieważ bilety nie należą do najtańszych podarków, a szkoda byłoby je zmarnować.

Jeśli mężczyzna nie zna rozmiaru ubrań, jakie nosi jego kobieta, a nie chce narażać ją na konieczność wymiany sukienki czy swetra, jaki otrzyma w prezencie gwiazdkowym, może kupić bon upominkowy - kartę podarunkową do sklepu, w którym dziewczyna często robi zakupy. Wtedy będzie mogła wybrać sobie to, co będzie jej odpowiadało. Pułapką takich prezentów jest jedynie fakt, że mężczyzna może zostać posądzony o wygodnictwo i brak zaangażowania przy wyborze prezentu świątecznego.

Zawsze dobrym pomysłem na prezent dla dziewczyny jest biżuteria - najlepiej srebrna lub złota, albo z platyny, nie zaś biżuteria sztuczna. Do tego elegancki kuferek, w którym nasza kobieta będzie mogła przechowywać swoją biżuterię - i prezent gotowy. To dobry pomysł zwłaszcza dla pań, które nie mają jeszcze skrzyneczki lub kuferka na biżuterię.

Nawet połowa kobiet zawiedziona świątecznym prezentem

Z badań ankietowych przeprowadzonych na zlecenie serwisu AskHerFriends.com wynika, że co roku ponad połowa kobiet jest mniej lub bardziej zawiedziona świątecznym prezentem od partnera. Okazuje się więc, że panowie kupują prezenty dla dziewczyn schematycznie, bez wcześniejszego przemyślenia, czy rzeczywiście będą się podobały ich kobietom.

Wielu panów wciąż wybiera te same przedmioty w ramach prezentu gwiazdkowego: komplet biżuterii, zegarek, duszące perfumy, pluszaki, albo bieliznę - praktyczną, bawełnianą, która pozbawiona jest krztyny romantyczności i seksapilu.

Jak podejść do kwestii kupowania prezentu dla dziewczyny?

Panowie powinni się bardziej postarać i w kupowaniu prezentów dla dziewczyn wykazać się prawdziwą kreatywnością. Wystarczy na kilka tygodni czy miesięcy przed Bożym Narodzeniem uważnie słuchać kobiet w swoim otoczeniu - na pewno zasugerują, co chciałyby dostać - mniej lub bardziej świadomie.