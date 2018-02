Najważniejsze ubezpieczenia komunikacyjne i kalkulator OC

Jeśli szukasz dobrze dopasowanego ubezpieczenia komunikacyjnego, to sprawdź, w czym pomoże ci kalkulator OC!

Ubezpieczenia komunikacyjne i kalkulator OC

Zakup nowego samochodu wiąże się z obowiązkiem ubezpieczenia. W Polsce istnieje jedno podstawowe – OC, czyli odpowiedzialność cywilna, które musi wykupić każdy, kto chce zarejestrować na siebie auto. I choć podstawowy zakres OC jest wszędzie taki sam, na rynku dostępnych jest wiele wariantów ubezpieczeń np. łączonych. Żeby jednak wybrać optymalny, warto skorzystać z pomocy jaką zapewnia kalkulator OC. W prosty sposób pomoże wybrać najodpowiedniejszą wersję ubezpieczenia komunikacyjnego i obliczyć składkę.

Obowiązkowe OC oraz inne ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowym ubezpieczeniem każdego właściciela auta. Jego ochrona obejmuje użytkowników ruchu, którzy ucierpieli w wypadku spowodowanym przez kierowcę (mowa tutaj o zdrowiu, życiu i mieniu poszkodowanych). Jeśli jednak chcesz zapewnić sobie szerszy zakres ochrony, powinieneś rozważyć również wykupienie AC, assistance, NNW. Te dodatkowe ubezpieczenia zapewnią ochronę właścicielowi auta i w większym stopniu ustrzegą przed niepotrzebnymi nerwami, których w sytuacji awarii czy wypadku i tak nie brakuje.

AC (autocasco)

AC, czyli ubezpieczenie autocasco, to ochrona dla właściciela pojazdu. Działa ona w przypadku strat powstałych na skutek wypadków komunikacyjnych, zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, huragan), a także na wypadek kradzieży. Zawsze warto doczytać w OWU (ogólnych warunkach umowy) w jakich przypadkach TU wypłaci odszkodowanie. Jeśli samochód zostanie skradziony z winy ubezpieczonego, ponieważ zostawił on kluczyki w stacyjce, ubezpieczalnia prawdopodobnie nie będzie skłonna do wypłaty pieniędzy z polisy.

Assistance

Assistance, czyli drugie nieobowiązkowe ubezpieczenie, na które warto zwrócić uwagę przy wykupowaniu podstawowego OC. Zapewnia ono pomoc techniczną, medyczną, prawną i logistyczną w przypadku awarii lub stłuczki samochodu. W zależności od tego, jaką opcję wybierzesz – podstawową bądź rozszerzoną – polisa może zagwarantować właścicielowi pojazdu i pasażerom np. holowanie pojazdu, przewóz do szpitala i pokrycie kosztów leczenia, zakwaterowanie osób na czas naprawy auta, pomoc prawnika po wypadku.

NNW

NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmuje ochroną uszczerbki na zdrowiu, utratę zdrowia lub życia właściciela pojazdu i pasażerów (to, kogo obejmuje NNW jest uszczegóławiane w warunkach polisy).

Kalkulator OC a porównywarka

Kalkulator jest pomocnym narzędziem, które oferuje prawie każde towarzystwo ubezpieczeniowe. Za jego pomocą możesz sprawdzić, jakie będą koszty naszego przyszłego ubezpieczenia. Poszczególne TU mają różne oferty, a kalkulatory każdego z nich obliczają optymalne wersje polis. Dzięki temu wiesz, że korzystając z kalkulatora, znajdziesz rozwiązania najlepiej dopasowane do twoich potrzeb.

Porównywarki internetowe działają na innej zasadzie niż kalkulatory. Porównują oferty kilku lub kilkunastu firm, aby wygenerować przykłady, które będą spełniały nasze oczekiwania. Po otrzymaniu wyników porównania możesz wybrać, która firma ma najodpowiedniejszą ofertę. Dlaczego warto korzystać zarówno z kalkulatora, jak i z porównywarki? Porównywarka, przez wzgląd na szeroki zakres działania, musi mieć bardziej ogólne kryteria wyszukiwania, aby uwzględnić jak największą liczbę ofert. Dzięki temu masz zapewniony duży wybór towarzystw ubezpieczeniowych, ale jednocześnie porównywarka nie bierze pod uwagę niektórych zniżek oferowanych przez TU. Nie dowiesz się np. jeśli przysługuje ci dodatkowa zniżka za zakup przez internet lub kontynuację ubezpieczenia. Natomiast kalkulatory na stronach poszczególnych firm mogą uwzględnić więcej zmiennych i – tym samym – jeszcze lepiej dopasować ofertę do twoich potrzeb. Warto więc wyniki z porównywarki sprawdzić też w kalkulatorach bezpośrednio na stronach ubezpieczycieli.

Co możemy wpisać do kalkulatora OC?

Do obliczenia wysokości polisy niezbędnych będzie wiele danych technicznych. Zazwyczaj są one pogrupowane w szersze kategorie, np.:

dane techniczne samochodu,

dane właściciela,

doświadczenie kierowcy.

Dane techniczne

Pierwsza grupa informacji dotyczy tego, jaki samochód będziemy ubezpieczać i w jaki sposób będzie on użytkowany. Do oszacowania wysokości ubezpieczenia przydatne będę parametry techniczne, które pozwolą obliczyć wysokość przyszłej polisy. Nie bez znaczenia będzie:

rok jego produkcji,

pojemność i moc silnika,

to, czy jest samochodem rodzinnym czy sportowym,

gdzie samochód jest parkowany nocą,

jaki ma dotychczasowy przebieg

oraz jak będzie użytkowany na co dzień (np. prywatnie, jako samochód do nauki jazdy czy na wynajem).

Informacje o kierowcy i właścicielu

Pola z zakresu „dane właściciela” służą również do uszczegółowienia polisy. Firma ubezpieczeniowa zapyta nas np. czy pojazd będzie zarejestrowany tylko na jedną osobę, jaka jest płeć oraz stan cywilny właściciela, ile ma lat oraz czy posiada dzieci. Te szczegółowe dane pozwalają ustalić (w oparciu o statystki bezpiecznej i bezszkodowej jazdy), kto znajduje się w grupie potencjalnie bezpiecznych kierowców, a kto nie.

Ostatnia partia danych, które należy wpisać w kalkulator OC, określa doświadczenie kierowcy. Znajdą się tutaj pytania o:

rok uzyskania prawa jazdy,

bezszkodowość prowadzenia pojazdu np. w ostatnich trzech latach

oraz czy auto będą prowadzić inne osoby.

Oprócz wyżej wymienionych danych technicznych w kalkulator OC można wpisać dane osobowe właściciela auta. Przy wypełnianiu pól kalkulatora warto podawać jak najdokładniejsze informacje, gdyż pozwoli to wygenerować ofertę najbardziej dopasowaną do naszych potrzeb.