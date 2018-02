Narożniki do salonu - wybieraj pośród 160 modeli

Posiadając sporych rozmiarów salon, bardzo często pojawia się problem, jakim jest wielkość sofy, która się tam znajdzie. Model Draco U stanowi idealny wręcz kompromis pomiędzy jakością oraz ceną. Jego komfort oraz trwałość, zapewnia wykorzystanie w konstrukcji sprężyny falistej i wysokoelastycznej pianki T30 . Obchodząc się z zamiarem zakupu profesjonalnego narożnika, wiele osób bowiem stawia na wytrzymałość kupowanego mebla. Draco U to nie tylko zapewnienie komfortu podczas rodzinnych spotkań. To także świetna alternatywa, gwarantująca najwyższej jakości miejsce do spania. Zainstalowanie wózka do rozkładania jej, to najbardziej zaawansowana technika, stosowana w wielu zagranicznych firmach. Całość można oczywiście dopasować do własnych potrzeb.

Narożnik Martin

Dla wszystkich osób, według których narożniki do salonu powinny być jedynie najwyższej jakości, warto polecić rozwiązanie o nazwie Martin. Wykonany został z tkanin INARI, zalicza się do klasy EXCLUSIVE. Stanowi on również świetnie dopasowane miejsce do spania, dzięki wykorzystaniu sprężyn falistych. Podnoszony moduł boczny to idealne miejsce do trzymania pościeli. Można dodatkowo spersonalizować go, podając czy ma to być lewy, bądź prawy narożnik. Istnieje także ewentualność wykonania foteli w tematyce omawianego narożnika, co z pewnością zaciekawi wielu klientów. Jeżeli chodzi o cenę, nie jest ona niezwykle wygórowana, więc powinna odpowiadać większości osób.

Zamówienia w firmie Meble Arkadius realizowane są możliwie najszybciej, co dodatkowo podnosi jej atrakcyjność. Skorzystanie z usług zapewni zadowolenie na długie lata. Jeśli poszukujesz narożnika do salonu - na pewno warto zapoznać się z ofertą tego sklepu!