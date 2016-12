Nest Bank - analiza oferty

Nest Bank jest nowością na rynku, która od razu weszła do świata finansowego z ciekawymi dla klientów propozycjami. Czy jednak wszystko jest takie, jak przedstawiają to reklamy?

Historia Nest Banku

Nest Bank to powstały 30 października 2016 roku polski bank, który powstał jako połączenie Biz Banku oraz Banku SMART. W dotychczasowej formie bank ten przeznaczony był przede wszystkim dla osób, którym zależało na internetowym dostępie do wszystkich funkcjonalności.

Nowy Nest Bank nastawia się przede wszystkim na rodziny wielodzietne, chcąc ułatwić rodzicom podejmowanie decyzji bankowych. Istotną informacja jest, że wszystkie środki zgromadzone przez klientów w Nest Banku są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Podlegają mu m.in. depozyty w złotówkach oraz innych walutach, złożone przez osoby prawne, fizyczne, jednostki bez osobowości prawnej, szkolne kasy oszczędności, kasy pracownicze o charakterze zapomogowo-pożyczkowym.

Nest Konta – faktycznie za darmo?

Podstawowym produktem banku jest Konto Nest (opinie), czyli rachunek osobisty. Za samo założenie oraz prowadzenie konta nie ponosi się żadnych opłat. Rachunek co prawda nie jest oprocentowany, jednak nie zapłacimy również za dostęp do elektronicznej wersji naszego banku. Niepłatne są również zlecenia przelewów, które puścimy tą właśnie drogą. Karta do Nest Konta wydawana jest bezpłatnie, podobnie jak i korzystanie z tej karty. Istotna jest jedynie informacja, że dotyczy to pierwszej, podstawowej karty wydanej do rachunku, nie zaś drugich i kolejnych kart czy duplikatów. Wypłaty z karty zrealizujemy we wszystkich bankomatach bez opłat przy koncie złotówkowym.

Oferta lokat Nest Banku

W zasadzie Nest Bank oferuje trzy bardzo korzystne lokaty, z czego dwie mają swoje wersje dla osób, które już są klientami banku. Dla tych, którzy nie mają jeszcze konta, dostępne są trzy opcje. Pierwsza z nich to lokata Witaj z oprocentowaniem 4% w skali roku, którą otworzyć może każdy nowy klient banku w ciągu 30 dni od otwarcia konta. Lokata ta trwa przez 3 miesiące, a umieścić na niej trzeba minimalnie 1000, a maksymalnie 10000 zł.

Nest Lokata Nowe Środki ma dwie opcje czasowe: 3- oraz 6-miesięczną. Plusem jest brak opłat za jej otwarcie, prowadzenie, a potem – zamknięcie. Oprocentowanie w skali roku wynosi aż 2,1%, pod warunkiem, że na lokatę wpływać będzie zadeklarowana kwota; w innym przypadku oprocentowanie spada do 1,2%. Minimalna kwota wpłaty to 1000 zł.

Oferta kont oszczędnościowych

Pierwszym rachunkiem oszczędnościowym, który wzbudził duże zainteresowanie, jest rachunek Nest Rodzinne Oszczędności – jedna osoba może otworzyć do 5 takich rachunków. Prowadzenie konta jest bezpłatne, zaś już w drugim roku oszczędzania można otrzymać od banku premię; jej procentowa wysokość zależy m.in. od regularności wpłat o zadeklarowanej wysokości czy ilości posiadanych dzieci. Przy regularnych wpłatach obowiązuje w każdym roku jeden miesiąc wakacji od wpłat, więcej o premii w tym artykule.

Rachunek Nest Oszczędności to propozycja darmowego otwarcia i prowadzenia oraz jednego, bezpłatnego przelewu w miesiącu przy oprocentowaniu 2,25% dla nowych klientów. Oprocentowanie zmniejsza się do 2% w przypadku środków wyższych niż 50 tysięcy złotych.

Jak widać, oferta Nest Bank może być ciekawą alternatywą dla osób, które cenią sobie dostępność bankomatów i darmowe prowadzenie konta wraz z atrakcyjnymi formami oszczędzania. To warta rozważenia propozycja dla tych rodzin, w których dużą wagę przykłada się do oszczędzania dla dzieci.

Więcej informacji:

www.nestbank.pl - strona Nest Banku

www.tanie-konto.pl/nest-bank/ - opinie i recenzje kont Nest Banku