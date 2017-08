To dziwne, jak mało docenia się jedną z najważniejszych części samochodowych jakim jest opona. Dla wielu nie tylko młodszych kierowców, właścicieli samochodów (niewłaściwe skreślić) opona to tylko kawałek gumy, której jakość może przynieść co najwyżej fatalne konsekwencje w postaci mandatu, czy też odebrania dowodu rejestracyjnego.

Nie tylko ładnie wyglądają.

To dziwne, jak mało docenia się jedną z najważniejszych części samochodowych jakim jest opona. Dla wielu nie tylko młodszych kierowców, właścicieli samochodów (niewłaściwe skreślić) opona to tylko kawałek gumy, której jakość może przynieść co najwyżej fatalne konsekwencje w postaci mandatu, czy też odebrania dowodu rejestracyjnego. Wielu szczególnie młodszych kierowców traktuje je często jak element ozdobny samochodu. Można zauważyć ot na naszych drogach, kiedy mija się samochody, które posiadają koła z bardzo szerokimi oponami, często uniemożliwiającymi normalne poruszanie się, czy też opon o tak niskim profilu, że każdy kontakt z przeszkodą, nawet najmniejszą wyrwą w jezdni będzie skutkowało uszkodzeniem nie tylko opony ale również pozostałych części zawieszenie samochodu. A przecież opona jest czymś więcej niż tylko elementem ozdobnym. Owszem jej walory wizualne za pewne mają spory wpływ na ich zakup również dla dojrzalszych właścicieli pojazdów, jednak nie powinien mieć wpływu największego.

Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Jednym z dwóch zadań jakie mają przede wszystkim wykonywać opony jest bezpieczeństwo. O tym powinien wiedzieć każdy nawet początkujący kierowca. Stan opon, odpowiedni ich dobór do samochodu, do sposobu jazdy, a nie zapominając również o porze roku jaka panuje za oknem ma wielki wpływ na bezpieczeństwo zarówno kierującego, jak i wszystkich pozostałych uczestników ruchu drogowego. Nie można już traktować opony w sposób jaki traktowali właściciele samochodów na początku ubiegłego wieku, kiedy opony nie miały żadnego bieżnika, a miały tylko osłaniać obręcze kół. Szybko jednak dostrzeżono, że opona może również podnieść bezpieczeństwo oraz komfort jazdy producenci opon zaczęli stosować różne układy bieżnika, co miało poprawić przyczepność pojazdu na drodze. Z czasem do produkcji opon zaprzęgnięto nowoczesną technologię, powstały nowoczesne laboratoria, w których badało się zachowanie opon na różnych nawierzchniach, w różnych konfiguracjach pogodowych z przełożeniem również na ich rozmiar. Dostrzeżono również konieczność stosowania różnych mieszanek tworzywa, z którego opona jest wykonywana, by była odporna na warunki pogodowe, w których pojazd będzie się poruszać. Tak powstały opony do jazdy w warunkach letnich oraz do jazdy w zimnym okresie roku, kiedy na drogach może zalegać śnieg i lód.

Zakupy mogą być sztuką.

Niestety trzeba przyznać, że im więcej używa się technologii do poprawy bezpieczeństwa jazdy poprzez poprawę jakości opon, tym te ostatnie potrafią być naprawdę drogie. Z tej głównie przyczyny nasi rodacy niechętnie sięgają po najnowsze zdobycze technologii zamknięte w tym okrągłym kawałku gumy. Często kupuje się opony z niższej półki finansowej, opony całoroczne lub też opony bieżnikowane. Jak zauważają specjaliści z zakresu bezpieczeństwa jazdy jazda na tego rodzaju oponach nie zawsze może być bezpieczna. Chodzi o to, że nikt nie zajrzy do historii opon używanych i tak naprawdę może się okazać, że jest to część powypadkowa, która nie jest całkiem sprawna. A przecież można kupować taniej, wystarczy zajrzeć do sklepu funkcjonującego w sieci, takiego jak 123felgi.pl. Zakupy takie mają wiele zalet. Ceny oferowanych opon są bardzo atrakcyjne, nawet za modele z wyższych półek. Dodatkową zaletą jest to, że od razu można opony zakupić z obręczami stalowymi lub też ze stopów lekkich. Sklep internetowy może zaproponować niższe ceny, z uwagi na niższe koszty jakie ponosi. Ponadto można zauważyć, że producenci opon o wiele chętniej współpracują właśnie z takimi sprzedawcami, oferując większe rabaty na swój produkt. Z punktu widzenia kupującego taki układ jest całkiem niezły. Jeśli ktoś nie do końca wierzy zakupom dokonywanym przez Internet, to oczywiście może w dalszym ciągu kupować w warsztatach wulkanizatorskich nieco przepłacając.

Wygląd też jest ważny.

Nie można powiedzieć, że dla właściciela samochodu wygląd jego pojazdu nie jest ważny. Oczywiście że jest, choć trzeba powiedzieć, że warto stonować czasem i dopasować dwie sprawy – bezpieczeństwo podczas jazdy oraz niebanalny wygląd.