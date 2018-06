Niezapomniany Dzień Dziecka z „Pszczółką”

- Bardzo cieszymy się, że mogliśmy gościć dzieci ze zwycięskiej szkoły. Ten dzień był dla nas szczególny, gdyż na co dzień nasza fabryka jest otwarta tylko dla naszych pracowników. Pilnie strzeżemy naszych tajemnic związanych z produkcją słodyczy. Uznaliśmy jednak, że z okazji Dnia Dziecka możemy uchylić rąbka tajemnicy. Postanowiliśmy zaprosić klasę, która okaże się najlepsza w naszym konkursie, do zwiedzenia fabryki i pokazania jak powstają nasze produkty– mówi Aleksander Batorski, Prezes Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o. Konkurs wygrała Natalia Goljanek z klasy 3a, której praca plastyczna przypominała komiks o dniu z życia cukierka. Cała klasa dziewczynki została zaproszona na wycieczkę do fabryki, podczas której dzieci zgłębiły tajemnice dotyczące produkcji cukierków. Uczniowie mieli wiele pytań dotyczących m.in. skąd pochodzi nazwa firmy, kolorów opakowań, nazw słodyczy, a także ich smaków. Na koniec wzięli udział w quizie, który dotyczył wiedzy o „Pszczółce”. Podczas wizyty odbyła się również degustacja produktów, która cieszyła się wielkim powodzeniem. Wycieczce towarzyszyła oczywiście pszczółkowa maskotka. - Wycieczka po fabryce cukierków była wyjątkowa. Nigdy wcześniej nie mieliśmy możliwości zobaczyć na własne oczy, jak wygląda produkcja słodkości. Ten dzień dziecka zdecydowanie