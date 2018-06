Niezwykłe miasto na północy Polski

Hanza, Wojna, Solidarność

Gdańsk ma wiele imion i bardzo często właśnie tu działy się przełomowe w dziejach Polski wydarzenia. Wyjazd na Wybrzeże może mieć zatem bardzo wiele różnych atrakcji, spośród których historia będzie przenikać się z pięknem natury czy zabytków i niepowtarzalną atmosferą ulic i uliczek. Poza tym o nasz pobyt zadba doskonała baza restauracyjna oraz różnego rodzaju noclegi. Gdańsk w ofercie ma cały szereg miejsc o różnych standardach zarówno dla turystów szukających atrakcji, jak i tych pragnących odpoczynku. Na liście topowych miast Polski najchętniej odwiedzanych przez zagranicznych i rodzimych turystów nie bez przyczyny Gdańsk zajmuje czołowe miejsce.

Co warto zobaczyć w Gdańsku?

Jednodniowa wycieczka po Gdańsku może przypominać gonitwę między atrakcjami, więc jeśli nie możesz przeznaczyć na to niezwykłe miasto kilku dni, to warto skupić się na tym, co urzeka najmocniej. Miłośnicy sztuki za punkt obowiązkowy mogą wybrać Muzeum Narodowe, w którym znajduje się słynny „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga. Dla piechurów ważna będzie ulica Długa i Długie Pobrzeże z szeregiem uliczek, sztalugami artystów, stoiskami z bursztynami oraz wyjątkową Fontanną Neptuna i średniowiecznym Dworem Artusa. Deptak wzdłuż Motławy to całe bogactwo wrażeń, które podkreślają charakterystyczny dla Gdańska Żuraw, portowa architektura i nowoczesne budownictwo. Fani historii spędzą z pewnością długie godziny w najlepszych muzeach w Polsce, wśród których największe wrażenie robi Muzeum II Wojny Światowej oraz Europejskie Centrum Solidarności. Warto również pamiętać, że Gdańsk nie zasypia i atrakcje nocne trwają do samego świtu, a to pozwala świetnie się bawić i poznawać niezwykle ciekawych ludzi.

undefined