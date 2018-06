Niska efektywność reklam billboardowych w Lublinie. Co w zamian?

Najważniejsze to uświadomić sobie do kogo kierujemy swoją usługę, jakich klientów szukamy i na tej podstawie stworzyć obraz persony, a następnie do niej trafić. Biorąc pod uwagę fakt, jak wiele osób wyszukuje potrzebne informacje w Internecie, to aby kampania reklamowa była skuteczna, powinna być realizowana właśnie w sieci. Należy jednak pamiętać, że samo posiadanie strony internetowej nie wystarczy. Nawet jej idealny wygląd i intuicyjna nawigacja niewiele zmienią, jeśli ciężko będzie na nią trafić w wynikach wyszukiwarki Google. Dopiero umiejętne pozycjonowanie strony internetowej sprawi, że internauci poszukujący konkretnej usługi, będą mogli łatwo i szybko znaleźć stronę firmy, która taką usługę realizuje i umożliwi bezpośredni kontakt.

Co zyskuje firma decydująca się na pozycjonowanie swojej strony

Najważniejsze korzyści dla przedsiębiorców, które płyną z realizacji działań marketingu internetowego, to:

• kierowanie oferty do konkretnej grupy docelowej - do osób realnie zainteresowanych zakupem lub skorzystaniem z usługi,

• możliwość ograniczenia reklamy do wybranego obszaru, np. Lublina i okolic (pozycjonowanie lokalne) - idealne rozwiązanie dla firm działających tylko lokalnie,

• brak konieczności aktywnego pozyskiwania nowych klientów - to oni sami znajdują Twoją firmę,

• niższe koszty, niż w przypadku reklamy o zasięgu globalnym,

• wysoki współczynnik konwersji,

• zbliżenie się do konkurencji i umożliwienie walki jak równy z równym o tytuł lidera branży.

Kogo wybrać do pozycjonowania strony lubelskiej firmy?

Jednym z partnerów naszego portalu jest agencja interaktywna Grupa TENSE, która jest autorem niniejszego artykułu – poniżej prezentujemy informacje o jej działalności.

Grupa TENSE (https://www.grupa-tense.pl/) w branży pozycjonowania stron (z ang. SEO - Search Engine Optimization) działamy już od 2009 r. i podczas tej blisko 10-letniej działalności pomogliśmy wielu firmom rozwinąć skrzydła oraz zdobyć nowych klientów. Swoje usługi świadczymy na terenie całego kraju, docierając ze swoją ofertą również do przedsiębiorstw, działających lokalnie – w tym oczywiście w Lublinie.

Jak „robimy” SEO?