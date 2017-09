Notes reklamowy – przeżytek czy współczesna potrzeba?

Wydawać by się mogło, że w czasach powszechnego użycia komputerów, laptopów, tabletów czy nawet smartfonów, notesy straciły rację bytu. Nic bardziej mylnego! Wystarczy rozejrzeć się na biznesowych konferencjach, targach czy zwykłych zebraniach, by zauważyć, że większość osób ma przed sobą właśnie notes.

Tradycyjny sposób robienia notatek na papierze wciąż przeważa. Wielu z nas, mimo że otaczają nas zewsząd nowe technologie, nie wyobraża sobie pracy bez kartki papieru i długopisu pod ręką. Przydatne są zatem i notesy reklamowe. Tym bardziej, że świetnie sprawdzają się w różnych sytuacjach.

Na służbowym biurku

Na papierze zazwyczaj łatwiej coś na szybko zanotować, zapisując jakąś myśl, czy też godzinę i miejsce umówionego spotkania, ale też zrobić notatki np. podczas rozmowy telefonicznej. Oczywiście, może i w tych sytuacjach wystarczyłaby zwykła kartka papieru, notes jednak ma nad nią pewną przewagę. Dzięki niemu bowiem wszystko mamy zanotowane w jednym miejscu, a także możemy go zabrać ze sobą, podczas gdy pojedyncze kartki łatwiej zgubić. Dodatkowo jeśli wszyscy pracownicy będą używali notesów reklamowych firmy, z pewnością wzrośnie ich poczucie przynależności do pewnej grupy, co niewątpliwie wpłynie na identyfikowanie się z firmą, w której pracują.

Na konferencji i spotkaniu biznesowym

Jeśli pracownicy naszej firmy będą używać notesów firmowych będzie to świadczyło o pewnym profesjonalizmie. Tym bardziej jeśli zadbamy, by notesy były eleganckie, użyteczne, a jednocześnie graficznie będą korespondowały z materiałami wizerunkowymi firmy. Będzie to miało szczególne znaczenie podczas konferencji czy spotkań biznesowych, gdzie bardzo ważne jest wrażenie, jakie będą budzili przedstawiciele firmy. Dodatkowo elegancki notes reklamowy może być świetnym upominkiem dla partnerów biznesowych czy klientów naszej firmy.

Na imprezach targowym

Notesy reklamowe od lat świetnie sprawdzają się też na wszelkich imprezach targowych. A to dlatego, że przede wszystkim w większości przypadków wydrukowanie ich w większym nakładzie nie nadwyręża firmowego budżetu przeznaczonego na promocję i reklamę. Gadżety, które firmy rozdają podczas targów stają się niejako ich wizytówkami. Pamiętajmy zatem, by notesy reklamowe zamówione na tę okazję były proste, estetyczne i użytkowe. Tym bardziej, że nigdy nie mamy pewności, rozdając je na targach, do kogo one trafią. Być może ktoś po pewnym czasie, doceniając formę i grafikę notesu, który będzie używał, zainteresuje się bliżej naszą firmą i jej ofertą.