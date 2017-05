Nowoczesne wnętrza zachwycają swoją doskonałością i czystością formy, a dla wielu osób są także synonimem wyrafinowanego gustu i elegancji. Dominujący w nich minimalizm doskonale wpisuje się w trend dążenia do perfekcyjnej harmonii otoczenia, która sprzyja zarówno pracy, jak i wypoczynkowi. Nowoczesny styl aranżacji wnętrz to z pewnością nie tylko przejściowa moda, ale przede wszystkim prawdopodobnie najlepszy obecnie sposób na funkcjonalną i piękną przestrzeń.



Jak stworzyć nowoczesne wnętrze w swoim domu?

Nowoczesny styl w czystej formie najlepiej sprawdza się w dużych i przestronnych wnętrzach, dlatego często występuje na tzw. przestrzeniach otwartych, gdzie poszczególne strefy mieszkania nie są oddzielone ścianami. Aby wnętrze jak najlepiej odzwierciedlało nowoczesny styl, należy podczas jego aranżacji kierować się następującymi zasadami:



• Stonowane i chłodne barwy – w nowoczesnych wnętrzach dominują wszelkie odcienie bieli i szarości, których monotonię można złamać pojedynczymi elementami w innych kolorach.

• Gładkie ściany – ściany powinny być gładkie, pozbawione wzorów. Częstym elementem wykończenia ścian w nowoczesnych wnętrzach jest beton architektoniczny, który, choć szary i surowy, jest dekoracją samą w sobie i najlepiej realizuje industrialny charakter nowoczesnych wnętrz.

• Mała liczba sprzętów – wnętrze nowoczesne z założenia ma być minimalistyczne i funkcjonalne, a więc należy je wyposażyć jedynie w najbardziej potrzebne meble. Powinny mieć proste formy i kształty, bez zbędnych elementów ozdobnych.

• Oświetlenie – elementy oświetlenia również powinny być oszczędne w formie. Ważniejsze jest ich odpowiednie rozmieszczenie, by wydobywające się z nich światło podkreślało przestronność wnętrza i akcentowało jego najważniejsze elementy.

• Jakość ważniejsza od ilości – chcąc osiągnąć jak najlepszy efekt aranżacji, warto postawić na wysoką jakość elementów wyposażenia. Ponieważ jest ich niewiele, każdy z nich jest wyeksponowany i dlatego najbardziej liczą się w nich szlachetne materiały, ciekawy design oraz wzajemne dopasowanie.



Nowoczesne znaczy pomysłowe

Wiele osób zarzuca nowoczesnemu stylowi aranżacji wnętrz nudę i monotonię. Tak naprawdę jednak nowoczesne wnętrza są niepowtarzalne, a ich piękno i wyjątkowość polega na pomysłowym i harmonijnym zestawieniu dosłownie kilku, i co ważne, często nieoczywistych elementów. Przykładem jest wykorzystanie we wnętrzach mieszkalnych materiałów kojarzonych z obiektami przemysłowymi, takich jak cegła, czy beton architektoniczny. W połączeniu z miękkimi tkaninami na meblach i geometrycznymi formami elementów wyposażenia, ściany pokryte takimi materiałami robią niesamowite wrażenie, a całościowy efekt jest zaskakujący i niezwykle ciekawy. Warto zwrócić uwagę, że jak w żadnym innym stylu, w nowoczesnym sposobie aranżacji wnętrz ważny jest każdy detal. Zaskakujące jest również to, że w stylu tym zwykła ściana urasta do rangi najważniejszego elementu aranżacyjnego, dla której wyposażenie bywa tylko tłem. Tak niebanalne spojrzenie na wnętrze i stosowanie w nim nieoczywistych rozwiązań (jak np. surowy beton na ścianie) sprawia, że nowoczesny styl w żadnym wypadku nie jest nudny, lecz niezwykle ciekawy i inspirujący.