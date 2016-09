CFD (Contracts for Difference) to alternatywne giełdowe instrumenty, które pozwalają na inwestowanie w akcje, indeksy, waluty i surowce. Polegają na inwestowaniu nie bezpośrednio w dany w akcje czy surowce, ale w pewien pochodny instrument, którego cena jest taka sama jak cena instrumentu bazowego.

Nowości tradingu w transakcjach CFD

CFD (Contracts for Difference) to alternatywne giełdowe instrumenty, które pozwalają na inwestowanie w akcje, indeksy, waluty i surowce. Polegają na inwestowaniu nie bezpośrednio w dany w akcje czy surowce, ale w pewien pochodny instrument, którego cena jest taka sama jak cena instrumentu bazowego. CFD, dzięki możliwości stosowania dźwigni finansowej, pozwala na naprawdę duży zarobek – dźwignie 100 do 1 to potencjalnie duży zysk, jednak jest obarczony ryzykiem równie dużej straty.

Wszelkie rynki inwestycyjne, w tym oczywiście kontrakty CFD, opierają się na pewnych taktykach i sposobach lokowania pieniędzy. Jednym z najpopularniejszych wyróżnień jest podział na długo i krótkoterminowe tradingi. W zależności od rynku, na który inwestor postanawia wejść, stosuje się jedną z tych dwóch metod. W przypadku CFD częściej stosowane są tradingi krótkie, dzięki metodzie lewarowania, jednak należy znać obie techniki, żeby grać i zarabiać jak najlepsi.

Długoterminowy trading (ang. log-term trading) jest mniej popularny w kontraktach CFD, jednak nie jest bez znaczenia – dużo ludzi skutecznie z niego korzysta, jednak mimo wszystko jest ich mniej. W przypadku tej formy inwestowania należy po prostu liczyć się z wysokimi kosztami transakcyjnymi, jednak potencjalne zyski są bardzo duże – większe, niż w tradingach krótkich.

Transakcje długoterminowe opierają się przede wszystkim na zysku, który wynika z przekonania inwestora o potencjale waluty, o jej dobrym kryterium transakcyjnym. Przede wszystkim należy zwracać uwagę na poziom stopy procentowej w konkretnym kraju oraz na perspektywy wzrostu PKB i gospodarczych wskaźników ogólnie.

Krótkoterminowe tradingi (z ang. short-term) swoją nazwę nie biorę znikąd – po prostu trwają krócej, bo kilka godzin a nie np. kilka dni. Po pierwsze ze względu na koszty, a po drugie na specyficzny sposób działania tego rodzaju transakcji. Tradingi krótkoterminowe są zależne od instrumentów, jakie posiada trader oraz od naturalnych działań na rynku. Ważna zatem jest umiejętność analizy technicznej oraz szybkiej reakcji na spadek lub wzrost cen. Zlecenia Stop Loss i Stop Loss Kroczący to podstawy krótkich zakładów – doświadczeni gracze często bazują właśnie na tych mechanizmach.

Często stosowaną strategią, jeżeli chodzi o inwestycje krótkoterminowe w handlu CFD jest day trading, czyli gra na długości jednego dnia. Polega ona na otwieraniu wielu krótkich pozycji, które średnio trwają od 30 minut do godziny. Bardzo ważne jest zamknięcie ich zanim zakończy się dzienna sesja inwestora – wbrew temu, że teoretycznie mogłyby wegenerować większy zysk nocą czy następnego dnia.

Kontrakty CFD umożliwiają duży wybór produktów na ekscytującym, ale wymagającym rynku finansowym. Jeśli choć trochę znasz się na rolnictwie, produktach energetycznych, walutach czy na akcjach, to spokojnie możesz nimi handlować – nie posiadając nawet dużego wkładu własnego , w kontraktach CFD masz bowiem do czynienia z lewarem (dźwignia finansowa). To, jakie waluty, akcje czy towary masz do wyboru, zależy już od indywidualnej oferty firm brokerskich. Firma CMC Markets posiada kilkaset par walutowych i szeroki wachlarz towarów i surowców.

Pamiętaj - przy stosowaniu metody dźwigni finansowej możliwe są zarówno duże zyski jak i straty, a CFD stanowią doskonałą alternatywę dopasowaną do różnych metod i stylów handlu.

Nowości tradingu w transakcjach CFD

CFD (Contracts for Difference) to alternatywne giełdowe instrumenty, które pozwalają na inwestowanie w akcje, indeksy, waluty i surowce. Polegają na inwestowaniu nie bezpośrednio w dany w akcje czy surowce, ale w pewien pochodny instrument, którego cena jest taka sama jak cena instrumentu bazowego. CFD, dzięki możliwości stosowania dźwigni finansowej, pozwala na naprawdę duży zarobek – dźwignie 100 do 1 to potencjalnie duży zysk, jednak jest obarczony ryzykiem równie dużej straty.

Wszelkie rynki inwestycyjne, w tym oczywiście kontrakty CFD, opierają się na pewnych taktykach i sposobach lokowania pieniędzy. Jednym z najpopularniejszych wyróżnień jest podział na długo i krótkoterminowe tradingi. W zależności od rynku, na który inwestor postanawia wejść, stosuje się jedną z tych dwóch metod. W przypadku CFD częściej stosowane są tradingi krótkie, dzięki metodzie lewarowania, jednak należy znać obie techniki, żeby grać i zarabiać jak najlepsi.

Długoterminowy trading (ang. log-term trading) jest mniej popularny w kontraktach CFD, jednak nie jest bez znaczenia – dużo ludzi skutecznie z niego korzysta, jednak mimo wszystko jest ich mniej. W przypadku tej formy inwestowania należy po prostu liczyć się z wysokimi kosztami transakcyjnymi, jednak potencjalne zyski są bardzo duże – większe, niż w tradingach krótkich.

Transakcje długoterminowe opierają się przede wszystkim na zysku, który wynika z przekonania inwestora o potencjale waluty, o jej dobrym kryterium transakcyjnym. Przede wszystkim należy zwracać uwagę na poziom stopy procentowej w konkretnym kraju oraz na perspektywy wzrostu PKB i gospodarczych wskaźników ogólnie.

Krótkoterminowe tradingi (z ang. short-term) swoją nazwę nie biorę znikąd – po prostu trwają krócej, bo kilka godzin a nie np. kilka dni. Po pierwsze ze względu na koszty, a po drugie na specyficzny sposób działania tego rodzaju transakcji. Tradingi krótkoterminowe są zależne od instrumentów, jakie posiada trader oraz od naturalnych działań na rynku. Ważna zatem jest umiejętność analizy technicznej oraz szybkiej reakcji na spadek lub wzrost cen. Zlecenia Stop Loss i Stop Loss Kroczący to podstawy krótkich zakładów – doświadczeni gracze często bazują właśnie na tych mechanizmach.

Często stosowaną strategią, jeżeli chodzi o inwestycje krótkoterminowe w handlu CFD jest day trading, czyli gra na długości jednego dnia. Polega ona na otwieraniu wielu krótkich pozycji, które średnio trwają od 30 minut do godziny. Bardzo ważne jest zamknięcie ich zanim zakończy się dzienna sesja inwestora – wbrew temu, że teoretycznie mogłyby wegenerować większy zysk nocą czy następnego dnia.

Kontrakty CFD umożliwiają duży wybór produktów na ekscytującym, ale wymagającym rynku finansowym. Jeśli choć trochę znasz się na rolnictwie, produktach energetycznych, walutach czy na akcjach, to spokojnie możesz nimi handlować – nie posiadając nawet dużego wkładu własnego , w kontraktach CFD masz bowiem do czynienia z lewarem (dźwignia finansowa). To, jakie waluty, akcje czy towary masz do wyboru, zależy już od indywidualnej oferty firm brokerskich. Firma CMC Markets posiada kilkaset par walutowych i szeroki wachlarz towarów i surowców.

Pamiętaj - przy stosowaniu metody dźwigni finansowej możliwe są zarówno duże zyski jak i straty, a CFD stanowią doskonałą alternatywę dopasowaną do różnych metod i stylów handlu.