Nowy etap Osiedla Europejskiego już w sprzedaży

Poprzednie etapy Osiedla Europejskiego także noszą miano największych miast Europy. W Rzymie mieszkańcy cieszą się już własnym M. Do Londynu pierwsi lokatorzy wprowadzą się na początku roku. Wtedy też ruszy budowa Budapesztu, etapu, w którym od tego tygodnia można już kupować mieszkania. Nazwa nie jest przypadkowa. Właśnie trwa Rok Kultury Węgierskiej w Polsce. Nieprzypadkowe jest też to, że inwestycja jest jedną z najgorętszych ofert na rynku nieruchomości w Lublinie. Osiedle Europejskie to kompleks budynków utrzymanych w jasnej, delikatnej kolorystyce elewacji, która w połączeniu z prostą bryłą i przeszkolonymi balkonami uwydatnia nowoczesny charakter osiedla. Na przyszłych mieszkańców czekają tu funkcjonalne mieszkania oraz komfortowo zagospodarowane areały, na które składają się: boiska, atrakcyjne place zabaw oraz zielone skwery z ławkami. Dołącz do grona zadowolonych „Europejczyków”. Już dziś możesz obejrzeć, jak prezentują się poprzednie etapy budowy i ocenić ich standard oraz jakość wykonania.

