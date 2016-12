Obozy żeglarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Mazurach

Warto również wspomnieć, że Mazury to bardzo atrakcyjne turystycznie miejsce. Wędrując po szlaku można wiele zwiedzić, zaplanować dodatkowo różne wakacyjne wycieczki na lądzie, odwiedzić tętniące gwarem mazurskie miasteczka czy całkiem zaciszne, niemalże dzikie przystanie i porty. A wszystko to podczas jednego wakacyjnego wyjazdu.

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to różnorodne akweny, których przemierzenie wymaga wielu umiejętności żeglarskich. Szczególnie wędrówka po mazurskim szlaku daje możliwość adeptowi żeglarstwa praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas kursu, np. różnych technik cumowania, pokonywania kanałów i śluz, czytania znaków wodnych itp. Odbywanie kursu na Szlaku Wielkich Jezior ma tę przewagę nad pojedynczym akwenem, że podczas jednej wyprawy żeglarskiej będziesz w wielu miejscach, w różnych warunkach i sytuacjach, co pozwoli na zdobycie cennych żeglarskich doświadczeń.

Czy działa legalnie, czy ma ubezpieczenie turystyczne, czy wpisana jest do rejestru organizatorów turystyki, czy ma w przypadku ofert dla nieletnich zgłoszenie do kuratorium oświaty? Następnie warto dowiedzieć się, czy sternicy prowadzący kurs są instruktorami żeglarstwa, a w przypadku kursu dla nieletnich czy posiadają uprawnienia pedagogiczne?

Jednym słowem na kursie żeglarskim można zdobyć nie tylko patent żeglarza jachtowego, ale spotkać ciekawych ludzi, spędzić twórczo czas i odpocząć. Obóz to przecież nie tylko zespołowe pływanie, ale wspólna nauka, gotowanie, spędzanie wieczorów, współzawodnictwo i zabawa tworzące niezapomniany żeglarski klimat. Wybierając się na taką imprezę warto upewnić się czy będziemy w załodze odpowiadającej naszej grupie wiekowej. Odpowiednio obóz żeglarski dla dzieci, młodzieży czy dorosłych. Gwarantuje to dobre samopoczucie i swobodę podczas trwania kursu. Wykonując na wodzie ćwiczenia ze swoją załogą, przygotowujesz się również do egzaminu i testów, które będziesz zdawał ze swoją grupą.

Ile kosztuje obóz żeglarski na Mazurach?

Ceny obozów żeglarskich na Mazurach wahają się od siedmiuset złotych do kilku tysięcy. Ważnymi składnikami ceny jest czas trwania imprezy, dojazd na Mazury, klasa jachtu, wyżywienie, opłaty portowe i paliwowe oraz ubezpieczenie. Warto więc sprawdzać, co dokładnie zawiera cena obozu żeglarskiego.

Jeśli w cenę imprezy nie jest wliczone wyżywienie musimy liczyć się ze składką do tzw. kasy jachtowej na wspólne zakupy artykułów spożywczych, które dodatkowo musimy sami zrobić. Kwota ta jest trudna ostatecznie do oszacowania, ponieważ zależy od gustu i apetytów załogantów. Ponadto opłaty portowe i paliwowe to kwota kolejnych kilkuset złotych. Doba postojowa w porcie na Mazurach to koszt od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, plus opłaty za tankowanie paliwa do silnika jachtowego. Na rynku są dostępne również oferty obozów żeglarskich na Mazurach w formie All Inclusive tzn. wszystko w cenie. Bez względu jednak na formę imprezy warto dokładnie przeanalizować, co zawiera cena i na tej podstawie oszacować realny koszt kursu, rejsu, kolonii bądź obozu żeglarskiego.

Jeśli jesteś już gotowy na podjęcie wyzwania jakim jest żeglarstwo to pozostaje Ci jeszcze podjęcie ostatniej decyzji. Bez względu na to czy wybierasz się na obóz żeglarski dla młodzieży, studentów czy dorosłych możesz wybrać opcję turystyczną lub szkoleniową. Jeśli chcesz zdobyć patent żeglarski i uprawnienia do prowadzenia jachtu zapisz się na kurs szkoleniowy. Jeśli wolisz aktywny odpoczynek na łódce, dużo wolnego czasu i poznawanie Mazur - wybierz obóz turystyczny. Takie opcje obozu żeglarskiego dostępne są w ofercie Szkoły Żeglarstwa PuntoVita. Znajdziesz tam dokładne opisy imprez, warunki uczestnictwa, ceny, terminy oraz zapoznasz się z załogą tworzącą naszą Szkołę Żeglarstwa. Zapraszamy na nasz pokład! Złap wiatr w żagle i zacznij swoją przygodę z żeglarstwem już dziś.