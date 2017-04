„…oraz że cię nie opuszczę aż do ostatniej raty”, czyli kredyt hipoteczny dla młodych małżeństw

Kredyt to dla wielu młodych par jedyna szansa na zdobycie własnego M4. Kto może dostać kredyt hipoteczny? Co stanowi zabezpieczenie zadłużenia? Jak skorzystać z dofinansowania? Zanim powiesz kredytowi TAK, dokładnie prześwietl swojego kandydata.

Swoje kontra wynajmowane

Agnieszka i Szymon pierwsze mieszkanie wynajęli rok przed ślubem. Koszt utrzymania dwupokojowego lokum w jednej z lepiej skomunikowanych dzielnic Gdańska nie należał jednak do najniższych. Postanowili więc, że zaraz po ślubie postarają się o kredyt, żeby jak najszybciej zacząć płacić „na swoje”. Wybrali trzypokojowe mieszkanie w spokojnej okolicy położonej nieco na uboczu, z myślą o dziecku. Po wizycie w banku okazało się, że przyszła rata kredytu będzie o kilkaset złotych niższa niż miesięczne opłaty w dotychczas wynajmowanym mieszkaniu. Złożyli także wniosek o dofinansowanie części wkładu własnego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Pozytywna weryfikacja banku ośmieliła ich do snucia dalszych marzeń – Agnieszka zaczęła kompletować meble do sypialni, a Szymon rozmyślał, jak wydzielić w salonie wygodne miejsce do pracy. Marzenie o własnym M4 stało się faktem szybciej, niż przypuszczali.

Kredyt hipoteczny – do biegu, gotowi, start!

Na początku warto wspomnieć, że nie każdy kredyt hipoteczny jest kredytem mieszkaniowym. Kredyt mieszkaniowy może zostać przeznaczony m.in. na zakup mieszkania, domu jednorodzinnego lub wykup mieszkania komunalnego, za pomocą pieniędzy uzyskanych z kredytu hipotecznego można dodatkowo sfinalizować m.in. zakup działki budowlanej, budowę domu lub remont.

Okres spłaty kredytu hipotecznego wynosi zazwyczaj do 30 lat i charakteryzuje się niską marżą, która np. w Banku Zachodnim WBK wynosi 1,89%. Kredyt hipoteczny (BZ WBK) może być wypłacany jednorazowo lub w kilku transzach. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest hipoteka na nieruchomości mieszkaniowej. Dom lub mieszkanie stanowiące zabezpieczenie kredytu musi być ubezpieczone przed pożarem oraz innymi zdarzeniami losowymi. Banki oferują także szereg dodatkowych ubezpieczeń m.in. przed śmiercią jednego z małżonków, utratą pracy lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Do złożenia wniosku o uzyskanie kredytu hipotecznego np. w BZWBK niezbędne będą: karta informacyjna klienta, dokument pozwalający zweryfikować zdolność kredytową małżonków, wniosek kredytowy oraz dokument dotyczący nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Dofinansowanie wkładu własnego – kto ma szansę na tańsze mieszkanie?

Małżeństwa, w których przynajmniej jedna z osób nie ukończyła 35 roku życia, mogą postarać się o atrakcyjne dofinansowanie w ramach programu MDM, czyli Mieszkanie dla Młodych. Ponieważ pula pieniędzy na obecny rok już się wyczerpała, warunkiem uzyskania dodatkowych środków jest znalezienie mieszkania z rynku pierwotnego lub wtórnego i sfinalizowanie transakcji w roku 2018. Następnie, należy udać się do wybranego banku i złożyć wniosek kredytowy. Osoby starające się o dofinansowanie muszą spełnić kilka warunków m.in. nie mogą być właścicielami żadnego mieszkania, również w przeszłości (warunek nie dotyczy osób lub małżeństw posiadających przynajmniej troje dzieci), okres kredytowania musi wynosić minimum 15 lat, a kredyt musi być udzielony przynajmniej na 50% ceny nieruchomości.

Kredyt hipoteczny w programie MDM to dla wielu młodych małżeństw szansa na usamodzielnienie się oraz ustabilizowanie sytuacji mieszkaniowej.