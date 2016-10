Ortokorekcja - niechirurgiczna metoda korekcji wad wzroku i powstrzymywania rozwoju krótkowzroczności

PORADY EKSPERTA

Piotr Toczołowski specjalista optometrii klinicznej

Dzięki nowoczesnym soczewkom kontaktowym możemy korygować wady wzroku nawet wyłącznie podczas snu. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla wszystkich osób noszących soczewki kontaktowe i okulary. Wiele osób nosi soczewki kontaktowe miękkie kilkanaście godzin w ciągu dnia lub nawet całą dobę co jest zawsze dodatkowym obciążeniem dla oczu.

Obecnie można skorygować wadę wzroku zakładając soczewki wyłącznie na noc a w ciągu dnia można cieszyć się dobrym widzeniem bez okularów i soczewek kontaktowych.

Ortokorekcja jest obecnie jedną z najbardziej popularnych i udokumentowanych naukowo metod powstrzymywania krótkowzroczności u dzieci. Osoby młode z postępującą krótkowzrocznością to najbardziej odpowiedni kandydaci do ortokeratologii. Nie powinniśmy być bezczynni gdy krótkowzroczność powiększa się w krótkim czasie z minus -1.00 dioptrii do np. minus -3.00 dioptrie. Rodzice, którzy sami mają krótkowzroczność zazwyczaj wiedzą jak krótkowzroczność postępuje i starają się temu zapobiegać. Mniejsza wada wzroku to wygodniejsze życie i mniejsze ryzyko chorób oczu w przyszłości.

Inną grupę pacjentów stanowią osoby, których praca wymaga dobrej ostrości wzroku bez korekcji, np. piloci, policjanci czy strażacy. Niektórzy pacjenci wybierają ortokeratologię, ponieważ nie chcą być zależni od okularów lub soczewek kontaktowych stosowanych przez wiele godzin w ciągu dnia.

Zaletą ortokorekcji jest również to, że rodzice mają stałą kontrolę nad przebiegiem korekcji wady wzroku u dziecka. Zawsze wieczorem mogą sprawdzić czy soczewki są prawidłowo założone. Wiele dzieci tylko wychodzi w okularach z domu a w szkole czy na boisku okulary leżą w teczce. Niestety nie noszenie okularów nie wpływa dobrze na układ wzrokowy, który może na skutek braku odpowiedniej korekcji rozwijać się nieprawidłowo.

Soczewki ortokeratologiczne są dużo mniejsze niż soczewki miękkie czyli te najczęściej używane, wykonane natomiast są z nowoczesnego materiału Menicon Z Night, który bardzo dobrze przepuszcza tlen co zapewnia odpowiednie dotlenienie rogówki podczas snu.

W naszym gabinecie mamy ośmioletnie doświadczenie w doborze soczewek ortkokeratologicznych, które zawsze wykonywane są indywidualnie dla każdego pacjenta po dokładnym badaniu, wykonaniu topografii czyli mapy rogówki i dokładnej ocenie soczewek próbnych założonych na oko podczas wizyty.

