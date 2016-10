Osiedle Nowy Ruczaj. Wyjątkowy układ przestrzenny z zielenią i wewnętrznym dziedzińcem

Przy ulicy Poligonowej powstają mieszkania o wysokim standardzie, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Osiedle Nowy Ruczaj to lokalizacja dla osób, które szukają przestrzeni pełnej zieleni i spokoju, a jednocześnie chcą pozostać blisko centrum miasta.

Nowy Ruczaj to kameralne osiedle złożone z sześciu budynków mieszkalnych. Podstawowym założeniem stojącym za projektem było utrzymanie spójności układu urbanistycznego. Dzięki odpowiedniemu rozlokowaniu budynków na dużej przestrzeni w centralnej części osiedla powstanie wewnętrzny dziedziniec, oddzielony od parkingów i ruchu samochodowego. Dziedziniec jest pomyślany jako miejsce spędzania czasu wolnego z rodziną. Projekt stworzony przez profesjonalnego architekta zieleni przewiduje miejsca do wypoczynku integralnie połączone z zielenią i specjalnymi placami rekreacyjnymi. Wyeliminowanie ruchu kołowego zapewni bezpieczeństwo i pełną swobodę poruszania się dzieci i dorosłych. Ponadto, odległości pomiędzy budynkami będą wynosiły nawet 110 metrów, co zapewni mieszkańców prywatność i komfort. Tak duże dystanse przestrzenne pomiędzy blokami to wyjątkowe rozwiązanie w dzisiejszych czasach, gdy na większości nowych osiedli mieszkańcy „zaglądają sobie w okna”.

Dostępne mieszkania mają zróżnicowaną powierzchnię od 37m² do 116m² o zróżnicowanych układach przestrzennych. Wszystkie lokale mają też balkony o powierzchni sięgającej nawet 20 m² oraz prywatne tarasy będące doskonałym miejscem wypoczynku. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w układzie mieszkań i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Do dyspozycji mieszkańców są również piwnice, garaże podziemne oraz miejsca parkingowe. Sławin i Sławinek, gdzie znajduje się Osiedle Nowy Ruczaj, to jedne ze najstarszych dzielnic Lublina. Ze względu na swoje walory przyrodnicze i geotermalne przez długi okres pełniły funkcje uzdrowiskowe. Dzisiaj Sławin i Sławinek cieszą się rosnącą popularnością wśród lublinian, doceniających ich walory historyczne i przyrodnicze, a zarazem bliskość śródmieścia.

W okolicy Nowego Ruczaju znajduje się Ogród Botaniczny, Skansen oraz Górki Czechowskie. Lokalizacja gwarantuje dobrą komunikację z centrum miasta (3 km do Ogrodu Saskiego) i pozostałymi dzielnicami oraz połączenie z głównymi trasami wylotowymi. Osiedle sąsiaduje z wąwozem, który jest dostępny dla mieszkańców. W przyszłości mogą tam powstać boiska sportowe oraz różnorodne sprzęty tzw. małej architektury rekreacyjnej. Ponadto, plan zagospodarowania przewiduje, że na zachód od Nowego Ruczaju zostanie stworzony specjalny bulwar, gdzie będą organizowane wydarzenia plenerowe.

Potencjalnym nabywcom inwestor oferuje pomoc w załatwieniu formalności kredytowych oraz formalności związanych z udziałem w programie rządowym - „Mieszkania Dla Młodych”. Znacznie ułatwia to sfinansowanie zakupu nieruchomości przy spełnieniu odpowiednich kryteriów. Ponadto zainteresowani mogą otrzymać doradztwo w zakresie projektowania wnętrz oraz rabaty na materiały wykończeniowe.

Za całość inwestycji odpowiada firma Inwestor Development we współpracy z biurem architektonicznym GPA Łukasz Gurbiel. Firma od lat cieszy się zaufaniem rosnącej rzeszy klientów i wykonawców.