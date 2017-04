Oszczędności przy zakupach w elektronicznych sklepach online dzięki PromoCodius

Media Expert jest jedną z największych sieci elektromarketów w Polsce. Obecna na krajowym rynku od ponad 10 lat stale rozwija sieć swoich sklepów stacjonarnych, aktualnie jest ich ponad 400 na terenie całej Polski. Dodatkowo Media Expert oferuje swoim klientom możliwość korzystania ze sklepu online na stronie Internetowej mediaexpert.pl, w którym możesz robić zakupy przez całą dobę. Zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w e-sklepie znajdziesz bardzo szeroki wybór produktów RTV i AGD, a także akcesoria do domu, ogrodu oraz uprawiania sportu. Ceny w Media Expert są bardzo przystępne, a liczne promocje zachęcają do zakupów. Ponadto firmę cechuje profesjonalizm i szybkość realizacji zamówień.

Media Expert

Dla wygody klientów firma zapewnia także transport i serwis produktów, utylizację zużytego, starego sprzętu, a w razie konieczności także realizację zamówień indywidualnych. Oferuje także możliwość zakupu sprzętu na dogodne raty. Wszystko to sprawia, że Media Expert został nagrodzony laurem Konsumenckiego Lidera Jakości 2016.

Strona Internetowa Media Expert jest przejrzysta, intuicyjna i łatwa w obsłudze. Doskonały podział sprzętu na kategorie gwarantuje bezproblemowe odnalezienie się w gąszczu tysięcy produktów.

Kody promocyjne

Co trzeci klient Internetowego sklepu elektronicznego w Polsce podczas dokonywania zakupów korzysta z kodów promocyjnych lub rabatowych i udział ten systematycznie rośnie z każdym rokiem. Dostępne w Internecie liczne kody umożliwiające kupno różnych produktów na dużo korzystniejszych warunkach są jedną z taktyk promocyjnych stosowanych przez sklepy online. Do sklepów tych należy także Media Expert. Taki model marketingowy przyciąga wielu nowych klientów, a także zachęca dotychczasowych klientów do ponownego skorzystania z oferty sklepu.

PromoCodius

Strona PromoCodius.com/pl należy do programu partnerskiego Media Expert, dzięki czemu jako jedna z pierwszych stron Internetowych dowiaduje się i dzieli ze swoimi fanami promocjami i kuponami oferowanymi w Media Expert. Kupony te mają stosunkowo krótki okres przydatności, lecz oferują możliwości znacznej obniżki cen, zwłaszcza przy dużych zakupach. Kody rabatowe Media Expert oraz promocje mogą na przykład dotyczyć:

Obniżki ceny na wszystkie produkty

Obniżki ceny na wybrany asortyment

Promocje Świąteczne

Darmową dostawę sprzętu

Obniżenie ceny na produkty wybranej marki

Oferowane rabaty sięgają niekiedy nawet kilkudziesięciu procent. Oferta PromoCodius aktualizowana jest na bieżąco, możesz więc być pewien, że bez problemu skorzystasz z oferowanych zniżek. Aby skorzystać z kodu rabatowego w Media Expert w czasie zakupów na oficjalnej stronie sklepu wystarczy go skopiować i wpisać w odpowiednią rubrykę w koszyku zamówienia. System automatycznie przeliczy kwotę do zapłaty już z wykorzystaniem kodu, a ty możesz cieszyć się zaoszczędzonymi pieniędzmi!

Inne sposoby oszczędności

W sklepie Internetowym Media Expert, poza opcją skorzystania z kuponów rabatowych, istnieje także zakładka „Strefa okazji”. Znajdziesz tam liczne przecenione produkty, w bardzo okazyjnych cenach. Warto tam zajrzeć zanim zdecydujesz się na kupno wybranego przez siebie modelu w regularnej cenie. Pamiętaj jednak, że na produkty ze Strefy okazji zazwyczaj nie można dodatkowo wykorzystać kuponów rabatowych.

Na stronie PromoCodius znajdziesz także liczne kody rabatowe i kupony do wielu innych sklepów Internetowych. Jeśli interesuje cię sprzęt elektroniczny możesz skorzystać na przykład z kodu rabatowego ole ole na 90 zł, a jest to tylko jeden z naprawdę licznych przykładów! Niezależnie od tego czy interesujesz się zakupem nowej lodówki, kosmetyków, perfum, ubrań czy zabawek na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Bezpieczeństwo

Podczas robienia zakupów w sklepach Internetowych musisz pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. Zawsze rób zakupy tylko u zaufanych sprzedawców oferujących oryginalny sprzęt i gwarancję. Zwracaj uwagę na okres przydatności do użycia lub spożycia, a jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą, lub zasięgnij opinii innych klientów danego sklepu. Nigdy nie podawaj danych do swojego konta czy kart kredytowych i ostrożnie podchodź do wszelkiego rodzaju super obniżek i promocji, zwłaszcza z niepewnego źródła.