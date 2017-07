Pęknięcia ścian - jak sobie z nimi poradzić?

Latem wielu z nas decyduje się na remonty czy drobne naprawy w domach lub mieszkaniach. Mamy wówczas więcej wolnego czasu, ale i energii i motywacji do działania, by samodzielnie podreperować to, co wymaga uwagi. Jak poradzić sobie z pęknięciami ścian, które są tak powszechnym problemem?

Do drobnych napraw wystarczą tak naprawdę materiały, takie jak masy szpachlowe oraz narzędzia, takie jak drabiny aluminiowe i szpachelki. Nie potrzeba tutaj żadnych specjalistycznych sprzętów, a więc bez obaw naprawę ściany można wykonać samodzielnie. Ważne, by dobrze się do tego przygotować oraz sprawdzić, z jakim rodzajem tynku mamy do czynienia. Możemy spotkać na przykład tynki gipsowe czy tynki cementowo-wapienne, a te wymagają odpowiedniej masy szpachlowej.

Skąd biorą się pęknięcia ścian?

Często zastanawiamy się, jak uniknąć spękań oraz czy jest jakiś sposób, by zabezpieczyć wnętrza przed ich powstawaniem. Niestety nierzadko spękania spowodowane są naturalnym naprężeniem materiałów, którego nie można powstrzymać. Może się też zdarzyć, że przyczyną ich powstawania są drobne błędy konstrukcyjne danego bloku, kamienicy czy domu. W tym drugim przypadku lepiej poradzić się specjalisty i upewnić się, że nie są one zagrożeniem dla domowników. Dom to miejsce, gdzie powinniśmy czuć się bezpiecznie, więc wszelkiego rodzaju głębokie bruzdy, szersze niż 0,3 mm, są powodem do niepokoju i nie można ich lekceważyć.

Jak usunąć drobne spękania ścian?

Drobne spękania bez trudu naprawimy samodzielnie przy pomocy odpowiedniej masy szpachlowej, która zostanie dostosowana do typy tynku, który pokrywa naszą domową ścianę. Wystarczy przygotować zaprawę według instrukcji na opakowaniu (często można kupić już gotową, o idealnej konsystencji, której użycie jest wręcz dziecinnie proste) i zabrać się do szpachlowania. Ważne, by nie przesadzić z ilością masy - lepiej nałożyć bardzo małą ilość, poczekać do wyschnięcia i powtórzyć czynność, jeśli zajdzie potrzeba, niż nałożyć za dużo i ryzykować niedoschnięcie wewnątrz spękania.

Po wszystkim wygładzamy ścianę papierem ściernym o drobnym ziarnie, by reperowany fragment nie wyróżniał się na tle całości, a następnie oczyszczamy z pyłu i malujemy na wybrany kolor.

Jak poradzić sobie z głębszymi rysami?

Głębokie i szerokie spękania, jak napisano wyżej, powinny zostać ocenione przez specjalistę. Jeśli nie ma przeciwwskazań i nie zagrażają one bezpieczeństwu mieszkańców lokalu, można naprawić je prawie tak samo łatwo, jak te drobne. Konieczne będzie jednak dodatkowe użycie profesjonalnej taśmy z włókna szklanego lub polipropylenowego.

Wspomnianą taśmą pokrywa się głęboką bruzdę, i wciska w jej głąb za pomocą szpachli. Powinna ona dobrze wypełniać pęknięcie, a w połączeniu z odpowiednią masą szpachlową - idealnie zakrywa spękanie.

Jak widzicie, naprawa nie jest wymagająca, koszt materiałów - niski, zaś efekt końcowy - bardzo satysfakcjonujący. Po pierwsze taki "remont" nie trwa długo, a ściana zyskuje całkowicie nowy, odświeżony wygląd. Powodzenia!