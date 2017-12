Pierwsza chwilówka? Na co zwracać uwagę i jak wybrać najlepszą ofertę?

Chcesz zaciągnąć szybką pożyczkę online? Nigdy wcześniej nie korzystałeś z usług pozabankowych pożyczkodawców i zupełnie nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się. W artykule wyjaśnimy czym są darmowe chwilówki oraz czy warto po nie sięgnąć. Podpowiemy także na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszą ofertę.

Większość firm pożyczkowych specjalizuje się w udzielaniu pożyczek krótkoterminowych z okresem spłaty (w zależności od konkretnej instytucji) do 30, 60 lub 61 dni. W przeciwieństwie do banków, stosują one uproszczone procedury badania zdolności kredytowej. Dzięki temu proces wnioskowania o pożyczkę jest nie tylko bardzo krótki, ale również banalnie prosty.

Aby pożyczyć pieniądze potrzebny Ci będzie jedynie dowód osobisty, aktywny numer telefonu komórkowego oraz własne konto w banku (z dostępem do bankowości elektronicznej). Całą procedurę z powodzeniem sfinalizujesz w ciągu kilku minut, a dodatkowe środki otrzymasz nawet w ciągu… kwadransa. O tym, jak otrzymać pożyczkę jak najszybciej przeczytasz w dalszej części artykułu.

Czy chwilówki rzeczywiście są kosztowne?

Wbrew obiegowym opiniom popularne chwilówki wcale nie muszą być drogie. Wiele firm oferuje obecnie zupełnie darmowe pożyczki dla nowych klientów. Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z usług danej firmy, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zaciągnął chwilówkę za 0 zł. Zastanawiasz się gdzie jest haczyk? W jaki sposób udzielanie zupełnie darmowych pożyczek opłaca się pożyczkodawcom? Czy oferty darmowych pożyczek są podobne do oferowanych przez banki kredytów z oprocentowaniem 0 proc.?

Sięgając po darmową pożyczkę nie zapłacisz nie tylko odsetek, ale również prowizji, ubezpieczenia oraz innych opłat okołopożyczkowych. RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa procentowa takiej chwilówki wynosi 0 proc. Zaciągnięcie darmowej pożyczki okaże się więc zdecydowanie korzystniejsze finansowo od pożyczenie pieniędzy w banku. Żaden z nich nie oferuje obecnie finansowania na tak atrakcyjnych warunkach.

Jedynym kryterium braku opłat jest terminowa spłata darmowej chwilówki. Jeśli spóźnisz się ze zwrotem pieniędzy choćby 1 dzień, pożyczkodawca będzie miał prawo anulować promocyjne warunki oraz naliczyć opłaty w standardowej wysokości. Darmowa pożyczka będzie więc świetnym sposobem na sfinansowanie nieplanowanych wydatków jedynie wtedy, kiedy jesteś absolutnie pewien, że całą pożyczoną kwotę zdołasz zwrócić w terminie.

Jak wybrać pożyczkodawcę?

Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z usług firm pożyczkowych, wybór „tej jedynej” może stać się źródłem sporego dylematu. Aby zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo i zyskać pewność, że pożyczkodawca wywiąże się ze swoich obowiązków, „sięgnij do kieszeni” sprawdzonej firmy o stabilnej pozycji na rynku i ogólnopolskim zasięgu.

Gdzie szukać takiego pożyczkodawcy? Aby znaleźć wiarygodnego partnera, skorzystaj z internetowych rankingów chwilówek za darmo, np. tego, dostępnego na twojapierwszachwilowka.pl. Takie zestawienia skupiają jedynie najlepszych, sprawdzonych pożyczkodawców, gwarantujących jasne warunki pożyczania pieniędzy, brak ukrytych opłat i najwyższe standardy etyczne.

Jak wybrać najlepszą pożyczkę?

Chcąc wybrać najlepszą pożyczkę, weź pod uwagę kilka kluczowych czynników:

wiarygodność pożyczkodawcy - korzystając z usług sprawdzonej firmy pożyczkowej nie zostaniesz oszukany i naciągnięty. Wybór wiarygodnej, uczciwej firmy jest więc pierwszym i zarazem najważniejszym krokiem w drodze do najlepszej pożyczki;

maksymalna kwota pożyczki - maksymalna wysokość darmowej chwilówki - w zależności od firmy - może wynosić od 100 aż do 6000 zł. Wybór tej najlepszej powinien być więc podyktowany wysokością Twoich wydatków i finansowych potrzeb;

okres spłaty - w zależności od swoich możliwości finansowych możesz wybrać firmę, oferującą pożyczki na 30, 60 lub 61 dni. Biorąc pod uwagę fakt, że całą pożyczoną kwotę musisz zwrócić jednorazowo, wybór okresu spłaty ma tu ogromne znaczenie;

koszty - jeśli to możliwe, sięgnij po darmową pożyczkę. Podejmując taką decyzję możesz zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Pamiętaj - nawet jeśli jakiś czas temu zaciągnąłeś darmową chwilówkę w firmie A, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś sięgnął po bezpłatne finansowanie w firmie B. Upewnij się jednak, że całą pożyczoną kwotę zdołasz zwrócić w terminie;

warunki udzielenia pożyczki - zanim wybierzesz konkretną ofertę sprawdź, jakie wymagania stawia swoim klientom pożyczkodawca. Szczególną uwagę zwróć na górną i dolną granicę wieku oraz wymagane przez pożyczkodawcę dokumenty. Choć większość firm udziela pożyczek na podstawie dowodu osobistego, istnieją również takie, które będą wymagać od Ciebie zaświadczenia o wysokości dochodów lub wyciągów z konta bankowego. Jeśli zależy Ci na minimalnej ilości formalności, zrezygnuj z oferowanych przez nie usług.

Na co uważać?

Jeśli chcesz pożyczyć pieniądze i nie wpaść w finansowe tarapaty, pamiętaj: