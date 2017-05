PKS Hrubieszów na sprzedaż

Lubelskie Dworce S.A. wystawiły na sprzedaż 100 procent udziałów w spółce PKS Hrubieszów. Do 26 maja 2017 roku zainteresowani ich nabyciem mogą wykupić memorandum. Jest to warunek konieczny, by uczestniczyć w dalszej procedurze sprzedaży. Natomiast do 9 czerwca 2017 roku potencjalni inwestorzy mogą zgłosić chęć wzięcia udziału w negocjacjach. Można to zrobić wyłącznie w formie pisemnej.

Wieloletnia tradycja

PKS Hrubieszów to jeden z większych przewoźników w województwie lubelskim. Jego autobusy codziennie docierają do setek miejscowości województwa lubelskiego oraz do większych miast na terenie całej Polski. Wieloletnia tradycja połączona ze stałą troską o bezpieczeństwo podróżnych, sprawiają, że spółka ma ustabilizowaną pozycję na rynku.

Do atutów przedsiębiorstwa należy też rozwinięta sieć linii autobusowych w komunikacji lokalnej oraz dalekobieżnej oraz wysokie umiejętności zawodowe kierowców i mechaników.

Dla zainteresowanych

Szczegółowe informacje na temat PKS Hrubieszów oraz procedury sprzedaży znajdują się na stronie internetowej: http://www.bip.lubelskiedworce.pl/bip.php?pom=11&id_strony=112&lang=pl

Kontakt bezpośredni – Łukasz Chruścicki, pracownik Lubelskich Dworców – tel. 81 710 29 62, 506 117 806, e-mail: lukasz.chruscicki@lubelskiedworce.pl.