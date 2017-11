Planuj rejsy z nowym serwisem dla żeglarzy

Rejsy jachtem to cieszący się w naszym kraju coraz większą popularnością sposób spędzania wakacji. Czy to na rodzimych jeziorach, czy to na egzotycznych wodach, nie sposób nie zauważyć, że rokrocznie rośnie liczba osób decydujących się na ten rodzaj wypoczynku. Mimo to, rejsy są ciągle dość nową opcją na polskim rynku turystycznym i, co za tym idzie, brakuje biur i serwisów, które oferowałyby profesjonalne i kompleksowe zorganizowanie wakacji pod żaglami. Lukę tę próbuje zapełnić Rejsomat.pl, agregator sprawdzonych ofert i narzędzie umożliwiające kompleksowe zorganizowanie wypoczynku.

Rejsy w każdym zakątku świata

Serwis Rejsomat.pl to zaawansowana wyszukiwarka rejsów, która powstała celem zebrania w jednym miejscu wszystkich najciekawszych i w pełni sprawdzonych opcji wakacyjnych. W konsekwencji możemy na niej przejrzeć właściwie wszystkie możliwe i godne uwagi kierunki, począwszy od tych zalecanych początkującym żeglarzom, takich jak rejsy w Chorwacji, Czarnogórze czy Grecji, aż do najbardziej egzotycznych i intrygujących rejonów dedykowanych doświadczonym wilkom morski. W tej drugiej kategorii znajdziemy m.in. rejsy na odległych Karaibach. W efekcie każdy, bez względu na zainteresowania i umiejętności, znajdzie coś dla siebie.

Rejsy szkoleniowe czy rejsy rodzinne

Rejsomat wychodzi naprzeciw wszystkim grupom klientów, dlatego w szalenie zróżnicowanej ofercie tego serwisu znajdziemy zarówno standardowe rejsy wakacyjne, jak i oferty szkoleniowe oraz te stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi. Jeśli chodzi o drugą kategorię, to dedykowana ona jest wszystkim tym, którzy chcą się doskonalić w sztuce żeglarskiej. Takie rejsy dają szansę zarówno nabycia umiejętności praktycznych, takich jak obsługa przyrządów nawigacyjnych czy zasiadanie za sterami, jak i teoretycznych, dotyczących specyfikacji różnych jednostek oraz morskiego prawa i etykiety. Z kolei rejsy rodzinne, to propozycja dla wszystkich rodziców, którzy chcieliby spędzić czas ze swoimi pociechami i, być może, zaszczepić w nich żeglarskiego bakcyla. Zwykle są one organizowane na Adriatyku, gdzie łagodny klimat, bliska odległość i bogata baza turystyczna składają się na idealne warunki dla najmłodszych.

Wiesz za co płacisz

Dużą zaletą serwisu Rejsomat jest dokładny opis każdej proponowanej oferty, co umożliwia optymalny jej dobór do potrzeb danego klienta. Wszystkie rejsy opatrzone są dokładnym opisem uwzględniającym atrakcje czekające na turystów w kolejnych dniach żeglugi oraz miejsca postojowe. Podane są godziny wypłynięcia, wszystkie przerwy oraz czas ich trwania, co daje szansę na odpowiednio wczesne rozplanowanie wakacji. Co więcej, można obejrzeć dokładną trasę żeglugi na załączonej do każdej oferty mapce. Wreszcie, rzecz najważniejsza, czyli sam jacht. Możemy zobaczyć zdjęcia łodzi, na której się będziemy przemieszczać i na tej podstawie ocenić, czy spełni ona nasze oczekiwania.

Rejsy z Rejsomat.pl – pełna kontrola, świadomy wybór

Rejsomat to serwis wyróżniającym się długą listą zalet. Najważniejsza jest tu oczywiście bogata i zróżnicowana oferta wzbogacona o dokładne opisy, jednak na tym nie koniec. Wyszukiwarkę cechuje estetyczna i przejrzysta szata graficzna oraz możliwość zastosowania szeregu filtrów ułatwiających „namierzenie” idealnego rejsu. Na koniec wypada dodać jeszcze jedno. Twórcy strony obiecują nie spoczywać na przysłowiowych laurach i będą dokładać starań, aby portal stawał się coraz lepszy.