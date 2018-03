Planujesz zająć się przewozem zwierząt? Zobacz, jakie licencje musisz zdobyć

Licencja konwojenta zwierząt.

Jakie daje korzyści? Transport zwierząt nie jest wcale tak błahą czynnością, jaką może się wydawać. Żywe istoty nie lubią zwykle zmieniać miejsca swojego pobytu, przywiązują się do dotychczasowych warunków bytowania, zaś każdy przejazd autem na większe odległości wiąże się u nich ze sporym stresem. Aby nabyć kompetencje konwojenta zwierząt i umieć się z nimi właściwie obchodzić w czasie transportu, warto zapisać się na kurs, który oferuje firma STAR. Szczegółowy harmonogram i plan zajęć można znaleźć na stronie https://star.edu.pl/licencja-na-przewoz-zwierzat.

Z jakich powodów warto przystąpić do kursu?

Przede wszystkim dlatego, że daje on szerokie możliwości pracy na terenie całej Unii Europejskiej, przede wszystkim w gospodarstwach rolnych. Jest dokumentem wymaganym przez krajowe służby weterynaryjne, ale również przez Inspekcję Transportu Drogowego. Konwojenci zwierząt mogą znaleźć pracę w wielu miejscach w kraju i poza jego granicami, między innymi w gospodarstwach, szkółkach jeździeckich, centrach weterynaryjnych, miejscach hodowli, rzeźniach i nie tylko. Będą mogli obsługiwać ogólnopolskie i międzynarodowe wystawy zwierząt rasowych oraz pokazy koni z prestiżowych stadnin. Za sprawą umiejętności nabytych podczas szkolenia, będą mieli wiedzę dotyczącą bezpiecznego unieruchamiania i przewożenia na większe odległości małych i dużych osobników. Dzięki kursowi uczestnik zdobywa niezbędną wiedzę z zakresu humanitarnego przewozu zwierząt z punktu A do punktu B, w myśl przepisów prawa drogowego obowiązującego na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej. Kierowca przewożący zwierzęta ma obowiązek przedstawienia odpowiednich dokumentów uprawniających go do przewozu żywych osobników, jeśli zostanie zatrzymany do kontroli przez odpowiednie organy państwowe. Podczas kontroli konwojent ma obowiązek wylegitymować się oraz okazać licencję na konwojenta zwierząt. Warto wiedzieć, że osoby, które nie mają odpowiednich pozwoleń i podejmują się przewozu żywych zwierząt, w razie kontroli muszą liczyć się z mandatem w wysokości 8 000 złotych. Lepiej więc przystąpić do jednodniowego i przystępnego cenowo szkolenia, aby uniknąć w przyszłości problemów z prawem i wysokich kar finansowych.

Jak przebiega szkolenie na konwojenta żywych zwierząt?

Dla osób, które obawiają się, że nie znajdą czasu na uczestnictwo w kursie, mamy dobrą wiadomość: trwa on zaledwie jeden dzień. Od razu po szkoleniu odbywa się egzamin w formie testu pisemnego, który ma sprawdzić wiedzę nabytą podczas spotkania. Po jego zdaniu i otrzymaniu pozytywnego wyniku, kursant może pochwalić się licencją konwojenta zwierząt. Uzyskuje wówczas prawo do przewozu zwierząt hodowlanych (krów, kur, indyków, świń, owiec), ale również koni, ryb i psów. Godziny kursu są tak przemyślane, aby wszelkie formalności związane ze zdobyciem licencji były ograniczone do minimum, a uczestnik zdobył niezbędną wiedzę w maksymalnie krótkim czasie. Plusem szkolenia jest również jego niewysoka cena. Każda osoba, zanim przystąpi do kursu, może wybrać miasto i datę, która najbardziej jej odpowiada. Jeśli w danym terminie zbierze się co najmniej 10 osób chętnych, kurs zostanie uruchomiony. Jest to warunek konieczny – w innym przypadku szkolenie się nie odbędzie. W razie takiej sytuacji każdy z zainteresowanych zapisanych na kurs zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Ponadto, licencja jest wydawana każdemu z kursantów, który pozytywnie ukończy egzamin. Leży to w gestii Powiatowego Lekarza Weterynarii. Warto wspomnieć, że licencje, które są potwierdzeniem umiejętności zdobytych podczas szkolenia organizowanego przez STAR są wydawane bezterminowo. Oznacza to, że nie trzeba ich odnawiać po kilku latach, gdyż nie tracą ważności.

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na szkoleniu na konwojenta żywych zwierząt?

Podczas kursu zostaną omówione zagadnienia zgodne z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2005 r. /Dz. U. Nr 131 poz. 10981/ dotyczącego ochrony zwierząt podczas transportu. Uczestnicy wyniosą ze szkolenia wiedzę na temat podstawy prawnej związanej z przewożeniem zwierząt. Poznają przepisy regulujące dopuszczalny stan techniczny pojazdów, jakimi zwierzęta będą transportowane, a także zapoznają się z informacjami dotyczącymi unieruchomiania zwierząt na czas transportu w celu zapewnienia im oraz sobie należytego bezpieczeństwa. Dowiedzą się, w jaki sposób uniknąć kopnięć i zachowań agresywnych, które zwierzęta mogą wykazywać, gdy są zdenerwowane. Poznają również elementy behawiorystyki, dzięki której nauczą się sposobów minimalizowania stresu i niepokoju u przewożonych zwierząt. Nabyte kompetencje przydadzą się im podczas późniejszego wykonywania obowiązków zawodowych.