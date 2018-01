Po efekty z prądem!

- Aby wykonać jakiś ruch, nasz mózg musi wysłać informację do mięśnia „Hej! Teraz jest twoja kolej!” i tak w dużym skrócie dochodzi do jego skurczu. Tutaj jest trochę inaczej. Pod wpływem impulsu, bez udziału naszej świadomości, mięsień wykonuje pracę. Oznacza to, że impuls działa na naszą korzyść podobnie jak nasz mózg. Dzięki temu trenujemy podwójnie wykonując nawet najprostsze ćwiczenia.

- Trening EMS (ang. Electrical Muscle Stimulation) to nic innego jak elektrostymulacja mięśniowa. Metoda wywodzi się z fizjoterapii, a obecnie wykorzystujemy ją w treningu. Prowadzi go oczywiście wykwalifikowany trener personalny – nasz klient nigdy nie zostaje sam.

Masz za mało czasu? Jesteś zapracowany, a chciałbyś trenować i osiągnąć zamierzone efekty w krótkim czasie? To możliwe! Dzięki metodzie EMS możesz liczyć na szybszy efekt pracy nad sylwetką i poprawić kondycję! Nowe Studio Treningu Personalnego TIME FOR FIT, to kameralne i bardzo komfortowe miejsce, w którym możesz skorzystać z wielu usług, m.in. treningu przyszłości – treningu EMS.

Impuls z kosmosu?

- Nie, to nie jest aż tak skomplikowane. Posiadamy specjalne urządzenie, z którego są wysyłane impulsy. Dzięki konektorowi, który przymocowany jest do kamizelki, impulsy są odbierane i „płyną” dalej.

Czyli nie zakładamy dresów i adidasów?

- Tak się składa, że nie. O ile adidasy są wskazane, to dresy odpadają. Na miejscu klient zakłada bielizną treningową oraz specjalną kamizelkę, która ma wbudowane 22 elektrody. Są one umieszczone w taki sposób, aby działały na każdą partię ciała. Właśnie dzięki nim, impuls rozchodzi się po ciele i nie powoduje bólu czy dyskomfortu.

Jakich efektów można się spodziewać?

- Pozytywnych efektów jest mnóstwo! Warto wybrać EMS chociażby po to, aby pozbyć się cellulitu, z którym szczególnie panie mają problem. Niesamowite jest to jak szybko możemy wzmocnić mięśnie, poprawić kondycję, wytrzymałość, siłę i szybkość reakcji. Nagle klienci dowiadują się o istnieniu nowych mięśni! Jak już wcześniej wspominałam – elektrostymulacja wykorzystywana jest w fizjoterapii. U nas, na przykład sportowcy, wrócą szybciej do aktywności po urazach i zabiegach. Jeżeli masz siedzącą pracę, to na pewno wiesz jakie problemy spotykają twoje plecy. Nasi klienci, którzy kiedyś odczuwali intensywne bóle pleców, twierdzą, że są znacznie mniejsze lub zostały całkowicie wyeliminowane. Przy regularnych ćwiczeniach występuje istotny spadek tkanki tłuszczowej w organizmie. No i trening EMS nie obciąża stawów! Chyba, że jesteś kulturystą i nie dasz rady bez dodatkowego ciężaru, ale to opcja tylko dla zaawansowanych.

Jak szybko można spodziewać się takich rezultatów?

- Bardzo dobre pytanie. Musimy pamiętać, że każdy z nas jest inny. Dodatkowo, jeżeli ktoś jest przekonany, że jedząc fastfoodowe posiłki i równocześnie ćwicząc osiągnie spektakularny efekt, to niestety, ale jest w błędzie. Rozwiązanie EMS ma ogromny plus. Możesz osiągnąć podobne efekty jak na siłowni trenując 2-3 razy w tygodniu przez jedyne 30 minut. Czyli osiągasz zamierzone efekty poświęcając mniej swojego cennego czasu. Ogólne efekty, zależą oczywiście od twojej formy wyjściowej, ale poprawa w wyglądzie skóry oraz kondycji, redukcja tkanki tłuszczowej widoczna jest już po pierwszej serii (około 8 treningów). Jeśli chodzi o zmiany w sylwetce – nad tym pracuje się trochę dłużej w zależności od tego jakiego rezultatu oczekuje klient, ale dalej jest to maksymalne skrócenie czasu. Tak jak mówiłam - wszystko zależy od tego, w jakim stanie do nas przyjdziesz.

Na waszej stronie można przeczytać, że istnieją przeciwwskazania do metody EMS.

- Tak. Przestrzegamy tego, aby nasz klient przed przystąpieniem do treningu zapoznał się z kartą przeciwwskazań. Jest to dla nas bardzo istotne, ponieważ chcemy pomagać, a nie szkodzić. Jeżeli na miejscu okaże się, że występuje którekolwiek z przeciwwskazań bezwzględnych, proponujemy trening klasyczny. Nie zostawiamy naszych klientów, tylko dajemy im możliwość skorzystania z innej opcji.