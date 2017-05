Podbijemy Wasze serca pizzą

Da Grasso – nowe miejsce w Lublinie. Doskonałe jedzenie na miejscu i na zamówienie.

Przy ul. Leszczyńskiego 60 działa już pizzeria Da Grasso, która przeniosła się z ul. Bursztynowej 24. To miejsce, gdzie można zjeść nie tylko pyszną pizzę.

W pizzerii Da Grasso jest 36 rodzajów pizzy serwowanych ze świeżymi sosami o unikalnym smaku. W ofercie odkryjemy włoską pizzę, ale także różnego rodzaju dania i sałatki. Menu jest różnorodne. Zadowoli najbardziej wybredne podniebienia. Można tu zjeść kebaby, hamburgery, lasagne, tortille, ale także frytki czy pierś z kurczaka.

– Numerem jeden jest u nas jednak pizza – mówi Szymon Urbanowicz, właściciel restauracji. W Lublinie to już jego druga pizzeria. Pierwsza mieści się przy Lwowskiej 12.

Tajemnicą sukcesu restauracji Da Grasso jest autorska receptura na wyjątkowe ciasto, a znakiem rozpoznawczym sosy – pomidorowy, czosnkowy, ostry i miodowo musztardowy. Do każdej pizzy dostaniemy gratis dwa z nich. W menu restauracji pokazała się propozycja bardzo nietypowa jak na pizzę, a jest ona dedykowana najmłodszym klientom, choć nie tylko. Chodzi o pizzę z bananem i krówką. W ofercie pizzerii znajdziemy również pyszną kawę oraz ciasta. Sieć współpracuje z Coca- Colą. W lokalu można też kupić alkohol.

Zamówienie przez aplikację

Dzięki darmowej aplikacji na telefon, którą można pobrać na smartfona ze sklepu Play możesz w szybki sposób zamówić swoją ulubioną pizzę, sałatkę lub inne dania nie wychodząc z domu.

Wystarczy, że podasz adres dostawy, wybierzesz dogodną formę płatności, a danie, na które masz ochotę zostanie dostarczone w wybrane przez Ciebie miejsce.

– Przy zamówieniach on-line jest więcej promocji, dlatego warto skorzystać z tej opcji – zachwala pan Szymon. Pizzę można także zamówić on-line przez stronę internetową https://www.dagrasso.pl/lublin-centrum

Dobre towarzystwo i atmosfera

Da Grasso to największa polska franczyzowa sieć pizzerii, które znajdują się we wszystkich większych miastach Polski. Dobra pizzeria to nie tylko wysokiej jakości dania. Da Grasso to firma stworzona „przez przyjaciół, dla przyjaciół”. Od samego początku istnienia sieci, czyli od końca lat 90. XX wieku, celem było stworzenie miejsca, w którym przyjaciele, rodzina czy znajomi mogą spędzić razem czas oraz dobrze zjeść. Dlatego też kluczowe hasło firmy brzmi „Przyjaciele od pizzy”.

Sieć zdobyła szereg prestiżowych nagród i wyróżnień m.in. Superbrands, wielokrotny Złoty Laur Konsumenta, Godło Jakość Obsługi i Jakość Roku, Hermes w kategorii sieć restauracyjna oraz Grand Prix Konsumenta. Sprawiają one, że marka Da Grasso jest jeszcze bardziej prestiżowa i wciąż się rozwija.

Dla małych kucharzy

Sieć Da Grasso wprowadza dla najmłodszych możliwość samodzielnego zrobienia pizzy w ramach akcji „Mały kucharz”. Od 1 czerwca dzieci, które odwiedzą z rodzicami pizzerię przy ul. Leszczyńskiego, będą miały okazję same przygotować swój ulubiony przysmak.

Każdy maluch będzie mógł dostać: stolnicę, wałek oraz fartuszek i kulę ciasta do rozwałkowania. Następnie otrzyma składniki do pizzy i będzie mógł własnoręcznie skomponować ulubione danie. Po przygotowaniu pizzy mały kucharz zobaczy, jak trafia ona do pieca, a po kilku minutach otrzyma ją podaną na talerzu.

Dla dzieci to świetna zabawa i jednocześnie nauka, pozwalająca rozbudzić talenty kulinarne. Może być to oryginalny sposób na spędzenie czasu rodziców z dziećmi jak też zorganizowanie większej imprezy np. urodzin. Akcja „Mały Kucharz” obejmuje całą sieć Da Grasso. Pizzeria ma na nią zgodę sanepidu.

Kiedy na pizzę

Da Grasso jest czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 11-22, w piątek i sobotę w godz. 11-24 oraz w niedzielę między godz. 12 a 22.

Lublin Centrum