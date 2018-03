Podkręciłem swoją koncentrację z Mind Up — recenzja.

Wyobraź sobie - jest zima, pracujesz na dwa etaty, jeszcze wysyłają Cię na siłownie, bo, jak twierdzą Twoi znajomi, “zapuściłeś się”. Brzmi znajomo? Większość z nas zna ten scenariusz i przeżyła w swoim życiu taki epizod. Jeżeli wiesz o czym mówię, to również zdajesz sobie sprawę z tego, jak funkcjonuje - podczas tych kryzysowych chwil - Twój mózg. Koncentracja i wydolność zmniejsza się, rozdrażnienie i rozkojarzenie narasta. Zastanawiasz się, jak można sobie z tym poradzić? Jest sposób - Mind Up!

Z czego wynikają problemy z koncentracją?

Nasz mózg to maszyna idealna. Trzeba w tym miejscu dodać, że bardzo wybredna i delikatna, maszyna idealna. Niewielkie odchylenia w stężeniu tlenu we krwi, cukru lub neuroprzekaźników, a będzie traciła swoją “moc obliczeniową”. Jest to spowodowane tym, iż posiada ona niezwykle szybki i dopracowany metabolizm, który może odpowiednio funkcjonować, jedynie w ściśle określonych warunkach. Niepokojące zmiany w obrębie działania naszego układu centralnego, mogą również być spowodowane permanentnym stresem. Wydzielające się podczas tego procesu hormony, modulują działanie umysłu i możemy to w sposób bezpośredni odczuć. Pierwszymi objawami, niedomagań ze strony centralnego układu nerwowego będą: brak koncentracji, roztargnienie, osłabienie pamięci i funkcji kognitywnych oraz zaburzenia snu. Nie powinniśmy bagatelizować takich symptomów. Trzeba działać.

Mind Up — delikatny, aczkolwiek konkretny

Podczas natłoku pracy, pierwszych w moim życiu treningów siłowych, musiałem sięgnąć po suplementację dla mózgu. Jedni mówią na to “smart drugs” inni naturalnym wspomaganiem układu nerwowego. W przypadku Mind Up, zdecydowanie bardziej, pasuje to drugie określenie. Wyważona kompozycja ziół, delikatnie rozjaśnia umysł. Nie powoduje tzw. “zjazdu”, ani nie pobudza nadmiernie, jak w przypadku innych środków tego typu. Dodatkowo, ekstrakt z ashwagandhy, który wchodzi w skład tego środka, zmniejsza wydzielanie kortyzolu — hormonu stresu. Chroni, przez co cały organizm przed negatywnym skutkiem natłoku obowiązków. Różeniec górski, żeń-szeń koreański, będą odpowiadały za system ochrony i wspomagania komórek mózgowych. Poprawia to wydatnie możliwości poznawcze, koncentrację i pamięć. Świetnie współgra z nimi L-tyrozyna, która poprawia przewodnictwo synaptyczne w obrębie naszego umysłu i podnosi uczucie “lekkości” myślenia.

Podsumowanie

Mind Up działa. Niezaprzeczalnie, jest to suplement godny polecenia dla każdego, bez względu na stan Twojego mózgu, ilość godzin w pracy, czy treningów. Odpowiednie nastawienie do życia, bystre i szybkie myślenie, potrzebne jest w każdej sytuacji. Oczywiście, najbardziej będę go rekomendował ludziom, posiadającym stresujący tryb życia. Potrzebują oni odpowiedniej optymalizacji działania umysłu, aby najlepiej poradzić sobie z natłokiem obowiązków i po prostu nie denerwować się zbytnio. I tak też działa Mind Up, niweluje skutki stresu, zmienia nastawienie do otaczającego świata oraz podkręca odrobinę myślenie. Osobiście 5/5.

Suplement Mind Up jest dostępny na stronie producenta www.grinday.com.