Polska Wschodnia dba o komunikację

Coraz dłuższe korki i coraz mniejsze średnie tempo jazdy to problemy, z którymi boryka się wiele polskich miast. Wynika to z faktu, że układy komunikacyjne projektowano ponad pół wieku temu, kiedy posiadanie samochodu było luksusem. Do tematu poprawy komunikacji trzeba więc podejść kompleksowo, z jednej strony modernizując najważniejsze węzły komunikacyjne i budując nowa, a z drugiej zachęcając do korzystania z komunikacji publicznej, która powinna stać się wygodą alternatywą dla przejazdu samochodem.