Polskie marki na wyprzedaży w światowym stylu!

Balladine.com to multibrandowa platforma zakupowa, która promuje polskie marki. Począwszy od tych topowych jak Bialcon, Su czy Duet Woman, po te zakładane przez młodych projektantów. Zdecydowana większość firm szyje swoje ubrania w Polsce, niektóre używają do tego tylko rodzimych materiałów. Dzięki temu ich ubrania są wysokogatunkowe. Za wysoką jakością podążają również ceny. Z pomocą przychodzi sezonowa wyprzedaż . Właśnie teraz na Balladine.com można znaleźć markowe rzeczy tańsze o ponad 60% od ceny wyjściowej. Wszystkie zaprezentowane w naszym artykule ubrania są zgodne z trendami na kolejny sezon, choć pochodzą z kolekcji jesień-zima 2016/17.

Na chłodniejsze dni

Zimowe przeceny to także znakomita okazja do zaopatrzenia się w rzeczy na chłodniejsze dni. Na wyprzedaży Balladine znaleźliśmy płaszcze, kurtki i swetry nawet na duże mrozy. Jednak styliści podpowiadają, że warto skupić się na tych nieco lżejszych, już nie puchowych i bardzo grubych, tak by można było korzystać z nich aż do końca kwietnia. Przydadzą się choćby na Wielkanoc, która w tym roku przypada szesnastego kwietnia.