Pompy ciepła PCWU – na co zwracać uwagę podczas zakupu?

Pompy ciepła PCWU, czyli urządzenia służące do podgrzewania ciepłej wody użytkowej to coraz częściej wybierane rozwiązania. Dlaczego warto się na nie decydować, a także, co brać pod uwagę przy zakupie pomp ciepła PCWU? W tym tekście znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Najlepsza oszczędność energii!

Jedną z kluczowych kwestii, którą bierze się przed zakupem danego sprzętu, jest to, czy zużywa on dużo energii elektrycznej. Gazowe kotły kondensacyjne to urządzenia, które uzyskują wysoką klasę efektywności „A”, lub „B” w trybie podgrzewania wody użytkowej. Zdecydowanie gorzej na tym tle wypadają elektryczne podgrzewacze wody, ponieważ zaliczane są do klasy „C”, albo nawet „D”. Jak na tym tle wypadają pompy ciepła służące do podgrzewania wody użytkowej? Okazuje się, że bardzo dobrze, ponieważ korzystają z energii odnawialnej, mogą uzyskać nawet klasę „A+”.

Ważne wskaźniki, pojemność podgrzewacza wody, moc sprężarki

Pierwszy z tych czynników, który bierze się pod uwagę przed zakupem pompy PCWU to pojemność podgrzewacza. Jej wybór uzależniamy od ilości członków danej rodziny. Dla 4 osób należących do jednego gospodarstwa domowego najlepiej jest zakupić 200 l podgrzewacz. A kiedy rodzina składa się z 2 rodziców i czwórki dzieci, wówczas optymalny będzie 300 l podgrzewacz.

Drugim parametrem jest moc sprężarki, im wyższa, tym czas nagrzewania wody będzie krótszy. Różnica między 2,3 kW i 1,8 kW jest spora, bo wynosi nawet 20%. Moc sprężarki to też jeden z czynników mających wpływ na cenę pomp ciepła służących do podgrzewania wody. Może się ona różnić nawet o kilka tysięcy złotych.

Materiał, z którego wykonany jest podgrzewacz

Materiał, z jakiego wykonany jest podgrzewacz, wpływa na wytrzymałość tego urządzenia, a także na czas jego eksploatacji. Podgrzewacze dzielą się na te wykonane ze stali nierdzewnej, a także na zrobione ze stali emaliowej. Materiałem bardziej wytrzymałym jest stal emaliowana. Aby urządzenia dłużej funkcjonowały, należy trzymać się zalecanych przez producenta warunków eksploatacyjnych.

Gwarancja i zwrotu kosztów PCWU

Kiedy kupujesz takie urządzenie jak pompa ciepła , oprócz zwracania uwagi na jej cenę i wskaźniki, koniecznie upewnij się, czy wybrany przez ciebie model ma kilkuletnią gwarancję. Nie bez znaczenia jest też to, że koszty tego urządzenia stopniowo będą rekompensowane przez niższe rachunki za energię elektryczną.