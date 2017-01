Popularność kuchni włoskiej w Polsce

Zapytani o to, z czym kojarzą nam się Włochy, jako jedną z pierwszych wymieniamy włoską kuchnię. Ta już dawno zyskała sławę na całym świecie i nie ma chyba osoby, która nie potrafiłaby wymienić kilku dań, które przywędrowały do nas z Włoch.

Włoska kuchnia jest dziś niezwykle popularna, a zainteresowanie nią stale rośnie. Choć naszymi ulubionymi włoskimi potrawami wciąż pozostają pizza i spaghetti, to chętnie kosztujemy nowych smaków i jesteśmy ciekawi menu włoskich restauracji.



Fenomen włoskiej kuchni



Włoska kuchnia miano najlepszej na świecie zyskała już wieki temu. Jej główną rywalką była kuchnia francuska. I choć obie bazują na świeżych, starannie wyselekcjonowanych składnikach i właściwej sztuce ich łączenia, to jednak dziś w naszych domach częściej goszczą dania włoskie niż francuskie. Można by się zastanawiać nad tym, dlaczego tak się stało. Odpowiedź na to pytanie jest prosta: kuchnia włoska ma w ofercie wiele dań, których przygotowanie nie jest skomplikowane, a efekt bywa naprawdę zaskakujący.

Jedno z naszych ulubionych dań, spaghetti, w swojej najprostszej wersji nie jest trudne do przygotowania, a smakuje doskonale. Podobnie rzecz ma się z pizzą – ta nie ma sobie równych, nawet wtedy, kiedy podamy ją jedynie z pomidorami i mozzarellą. Włoska kuchnia jest znacznie lżejsza od tradycyjnej kuchni polskiej, ale pozwala skutecznie zaspokoić głód. Duża ilość warzyw sprawia, że włoskie dania są zdrowe i pozytywnie wpływają na nasz organizm, doskonale przy tym smakując.



Rosnąca ilość włoskich restauracji



Jednymi z pierwszych typowo włoskich dań, które przywędrowały do Polski były oczywiście pizza i spaghetti. Te są dziś tak popularne, że przez większość czasu nawet nie pamiętamy o ich zagranicznym rodowodzie. Pizzeria to obecnie jedno z najchętniej wybieranych miejsc na rodzinny obiad, randkę czy spotkanie z przyjaciółmi. Nie ma chyba osoby, która nie uwielbiałaby tego najpopularniejszego na świecie włoskiego dania. Wybierając się do pizzerii, mamy pewność, że każdy będzie zadowolony – mając do wyboru ogromny wybór smaków, bez wątpienia znajdziemy coś dla siebie. Oprócz klasycznej margherity czy pizzy z szynką i pieczarkami ogromnym zainteresowaniem zaczęły się cieszyć również mniej popularne smaki, takie jak pizza z dodatkiem szparagów, ananasa czy sera pleśniowego.

Widać również zwiększające się zainteresowanie Polaków innymi włoskimi daniami. Tą tendencję szybko podchwycili restauratorzy i zaczęli tworzyć miejsca specjalizujące się we włoskiej kuchni. W ten sposób powstało wiele włoskich restauracji, w których możemy spróbować najróżniejszych potraw z Półwyspu Apenińskiego, od gnocchi, przez tagliatelle, po tortellini.



Kuchnia włoska bardziej lubiana niż kuchnia polska?



Co ciekawe, kuchnia włoska zyskała już w Polsce tylu miłośników, że powoli zaczyna wypierać tradycyjną kuchnię polską. Zamiast tłustych dań kuchni polskiej, coraz częściej wybieramy bowiem lżejsze i lepiej służące naszemu zdrowiu potrawy typowe dla Włoch. Wybierając się na niedzielny obiad do restauracji, zamiast kotleta z ziemniakami, chętniej zamawiamy makarony, sałatki lub pizzę.

Konsultacja: Pinco Pallino - pizzeria z Poznania