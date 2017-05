Otyłość to choroba cywilizacyjna, która co roku dotyka coraz większej liczby osób na całym świecie. Cierpią na nią nie tylko dorośli, ale i coraz częściej dzieci. 22 maja obchodzimy kolejny już Europejski Dzień Walki z Otyłością.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia otyłość to jedna z najczęstszych chorób, na którą cierpią ludzie niezależnie od wieku i płci. Z roku na rok rośnie ilość dzieci i młodzieży mających problem z nadwagą. Niestety to często sami rodzice utrwalają nieprawidłowe wzorce odżywiania i przekazują niezdrowy styl życia swoim dzieciom. Spożywanie kalorycznych przekąsek takich, jak chipsy i słodycze, fast foodów czy wysokosłodzonych napojów nie sprzyja utrzymaniu odpowiedniej wagi. W połączeniu z brakiem aktywności fizycznej stanowią poważne zagrożenie dla organizmu.

Europejski Dzień Walki z Otyłością to dobra okazja, aby zastanowić się nad błędami, które popełniamy na co dzień w związku z jedzeniem. – Otyłość to poważny problem, który jak pokazują badania z roku na rok jest coraz poważniejszy. Przytyć jest łatwo, każdy następny kilogram pojawia się po spożyciu 6-7 tysięcy dodatkowych kcal. Przy regularnym przyjmowaniu nadmiernej ich ilości można znacznie przybrać na wadze – mówi dietetyk Naturhouse. Złe nawyki żywieniowe, brak ruchu i niezdrowy styl życia powodują nie tylko przyrost masy ciała, ale też liczne problemy zdrowotne. Są to bardzo często choroby układu krążenia, serca, nadciśnienie i miażdżyca, dodatkowo u osoby z poważną nadwagą wzrasta także ryzyko wystąpienia udaru oraz zawału, a także cukrzycy typu II.

Powody otyłości mogą być różne. Kobiety tyją często w konsekwencji przebytej terapii hormonalnej, nie mogąc zgubić kilogramów po ciąży lub w związku z problemami zdrowotnymi. U mężczyzn problem z wagą pojawia się najczęściej przy obfitej w tłuszcz, wysokokalorycznej diecie. Problemu otyłości nie można z pewnością bagatelizować, nie każdy jest jednak w stanie poradzić sobie z nim samodzielnie. Próby odchudzania za pomocą tzw. diet-cud, które obiecują pozbycie się dużej ilości kilogramów w krótkim czasie, kończą się często efektem jo-jo i kolejnym przyrostem wagi. – Włączenie odpowiedniej diety bogatej w warzywa i owoce to podstawa zmian. Dodatkowo pomóc mogą naturalne suplementy pochodzenia roślinnego zalecone przez dietetyka. Specjalista pomoże też w chwilach słabości odpowiednio zmotywować się do dbania o sylwetkę i kontynuowania diety, dzięki kontrolnym pomiarom i regularnym wizytom – dodaje dietetyk z Naturhouse.

Im szybciej wprowadzimy zmiany w naszym dotychczasowym trybie życia tym lepiej. Warto przemyśleć jak duży wpływ prawidłowe odżywianie ma na nasze zdrowie, a także kształt naszej sylwetki. Nie czekaj i zgłoś się do dietetyka już dziś!

Zapraszamy do centrów Naturhouse na bezpłatne:

- pomiary wagi,

- badanie składu ciała,

- indywidualne konsultacje dyplomowanych dietetyków,

LUBLIN

ul. Wieniawska 8

tel. 81 538 10 10

http://www.naturhouse-polska.pl/adresy-centrow-nh/lubelskie/lublin/centrum-dietetyczne-naturhouse-lublin-wieniawska/

ul. Krasińskiego 3

tel. 533 665 665

http://www.naturhouse-polska.pl/adresy-centrow-nh/lubelskie/lublin/centrum-dietetyczne-naturhouse-lublin-zana/

PUŁAWY

Galeria Zielona

tel. 81 888 31 69

http://www.naturhouse-polska.pl/adresy-centrow-nh/lubelskie/pulawy/#lista-centrow

DĘBLIN

ul. Warszawska 12

tel. 570 057 204

http://www.naturhouse-polska.pl/adresy-centrow-nh/lubelskie/deblin/#lista-centrow

KRAŚNIK

ul. Krakowska 11

tel. 787 244 577

http://www.naturhouse-polska.pl/adresy-centrow-nh/lubelskie/krasnik/#lista-centrow