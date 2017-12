Pospolite zioła o właściwościach leczniczych, które warto znać!

Odwieczny związek człowieka z przyrodą to fakt, z którym nie da się dyskutować. Wszak nasze umysły pozwoliły nam na rozwój technologii, nauki, konstruowania i budowania, ulepszania życia na każdym kroku w celu ochrony przed zimnem, gorącem i szkodliwymi czynnikami środowiska. Jednak powszechnie jest wiadomo, iż to my – sami ludzie – wywołujemy te czynniki, które najbardziej nam szkodzą i przyczyniają się do nadmiernej eksploatacji naszego organizmu i zapadnia na coraz to nowe choroby. Wynikiem tego są choroby cywilizacyjne między innymi nadciśnienie, cukrzyca, nowotwory, alergie, miażdżyca, osteoporoza i wiele innych. Aby złagodzić nieco negatywne skutki cywilizacji należy sięgnąć do natury oraz jej darów, które nadal są dla każdego, mimo wszędobylskiego betonu, na wyciągnięcie ręki. Jednym z takich cudów natury, które mają pozytywne oddziaływanie na nasz organizm są zioła. Pospolite zioła i ogólnodostępne, która można nie tylko dostać w każdym sklepie zielarskim, ale także wyhodować w swoim ogródku czy w doniczce na balkonie, a przy odpowiednim zasobie posiadanej wiedzy z zakresu botaniki możemy niektóre z nich pozbierać samodzielnie w naturze.

Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle prosta: zioła stosowane regularnie, ale z umiarem, pomagają w wielu procesach zachodzących w naszym organizmie, wspomagają leczniczo przy wielu dolegliwościach, zapobiegają rozwojom niektórych chorób, a także ogólnie pozytywnie wpływają na cały organizm, przyczyniając się do lepszej jego sprawności, wydolności, a nawet kondycji psychicznej.

Uświadomienie sobie tych wszystkich, a także jeszcze wielu innych właściwości leczniczych ziół, pozwoli zrozumieć, jak wielką odgrywają one rolę w codziennym życiu człowieka poprzez regularne dostarczanie ich do organizmu za pomocą odpowiedniej diety. Nie trzeba nawet specjalnie wyszukanie się odżywiać, aby dostarczyć organizmowi wystarczającą ilość ziół. Można je bowiem dodawać do każdej niemalże potrawy, a dzięki takim zabiegom nie tylko podniesiemy wartość naszych posiłków, ale także wzmocnimy ich właściwości zdrowotne.

Popularne zioła o działaniu przeciwgrzybiczym

Jednym z procesów, jakie wspomagają zioła, są procesy przeciwgrzybiczne. Dlatego, iż grzybica jest chorobą dość popularną i odznacza się wysokim stopniem zaraźliwości, warto się przed nią chronić i stosować odpowiednią profilaktykę. Grzyby to mikroorganizmy, których jest ponad 200 gatunków i żerują one na ludziach oraz zwierzętach. Wywołują nie tylko grzybice skóry (głowy, stóp, paznokci, pachwin), ale także grzybice głębokie, czyli narządowe (dotyczące płuc i przebiegające w AIDS). Grzybicy można zapobiegać lub łagodzić jej objawy poprzez zioła o działaniu przeciwgrzybiczym, tj. bluszcz pospolity (łac. Hedera helix), złocień maruna (łac. Chrysanthemi herba), czosnek pospolity (łac. Allium sativum), ziele glistnika (łac. Chelidonii herba) i korzeń glistnika (łac. Chelidonii radix).

Aby wspomóc procesy przeciwgrzybiczne w naszym organizmie należy stosować zioła najlepiej wg. wskazań fitoterapeuty. Wyjątkowo proste w przygotowaniu są napary lub odwary ze świeżego lub suszonego surowca, a nieco wygodniejszą formą jest przyjmowanie ziół w tabletkach bądź postaci kapsułkowanej, wówczas preparaty te mogą wykazywać silniejsze działania ponieważ surowce mogą być w formie ekstraktu lub standaryzowanego na substancje aktywne wyciągu. Cennymi produktami będą także wszelkiego rodzaju nalewki i tinktury.

Pospolite zioła kuchenne o zdrowotnych właściwościach

Warto komponując dodatki do swojej kuchni zaopatrzyć się w zioła o różnorakim działaniu zdrowotnym, najlepiej w pospolite zioła lecznicze, które są łatwo dostępne. Wśród nich prym wiedzie mięta, bazylia, oregano, majeranek, natka pietruszki czy koperek. Ale istotna jest także szałwia, rozmaryn, tymianek i kolendra. Co takiego mają w sobie oprócz właściwości smakowych i aromatycznych zapachów?

Aby się tego dowiedzieć należy każdemu z nich przyjrzeć się nieco bliżej:

mięta (z łac. Mentha) – pomaga w walce z bólem, przy podrażnionym układzie pokarmowym, a także bolącym gardle, zawiera spore ilości witaminy A. Liście i wyizolowany z nich menthol stosowany jest w chorobach żołądka, jelit, wątroby i woreczka żółciowego,

bazylia (z łac. Ocimum basilicum) – wspomaga oczyszczanie wątroby z toksyn oraz pomaga w ochronie przed infekcjami górnych dróg oddechowych, pomaga w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi i działa uspokajająco,

lebiodka pospolita (łac. Origanum vulgare), czyli oregano – posiada aktywne związki mające właściwości przeciwgrzybiczne, przeciwbakteryjne, a także obniżające ciśnienie krwi. Cennym surowcem jest olejek wykorzystywany jako preparat podnoszący odporność oraz stosowany przy helicobacter pylori i przy drożdżycy z rodzaju candida,

lebiodka majeranek (z łac. Origanum majoranaI) - majeranek ogrodowy, zwany popularnie majerankiem, jest pomocy przy przeziębianiach i problemach z trawieniem, zawiera dużą ilość witaminy C,

pietruszka zwyczajna (z łac. Petroselinum crispum) – a właściwie jej natka, wspiera odporność, pomaga w zachowaniu młodości oraz wzmacnianiu kości poprzez zawarte w sobie duże ilości witaminy C, A oraz K. Korzeń pietruszki tak pospolicie stosowany w naszej kuchni może być wykorzystywany w dolegliwościach układu moczowego ponieważ pietruszka również działa moczopędnie,

koper ogrodowy (z łac. Anethum graveolens) – czyli popularny koperek pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego przy wzdęciach i kolkach, posiada żelazo, magnez i wapń, działa również prolaktacyjnie i występuje w herbatkach dla kobiet karmiących

szałwia lekarska (z łac. Salvia officinalis) – pozytywnie wpływa na pamięć i funkcje mózgu, a ponadto działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i przeciwbiegunkowo, wykazuje również właściwości przeciw potne więc może być dobrym roślinnym antyperspirantem, ma też silne właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe

rozmaryn lekarski (z łac. Rosmarinus officinalis) – jest surowcem wzmacniającym i przeciwbakteryjnym oraz wiatropędnym. Uważany jest także za skuteczny przy bólach głowy i dolegliwościach nerwowych. Działa pobudzająco na krążenie krwi. Przypisuje mu się również silne właściwości przeciwwolnorodnikowe

macierzanka tymianek, tymianek właściwy (z łac. Thymus vulgaris) – czyli popularny tymianek łagodzi infekcje gardła, krtani i oskrzeli oraz pomaga na kaszel oraz poprawia krążenie krwi. Ziele przyjmowane jest głównie w niestrawności, miejscowo stosowane jest również w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

kolendra (z łac. Coriandrum) – obniża ciśnienie krwi, pomaga w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi, a także działa oczyszczająco na organizm, w fitoterapii stosowana jest przy utracie apetytu i zaburzeniach trawiennych

cząber ogrodowy (z łac. Satureja) – stosowany głównie w zaburzeniach żołądkowych włączając w to niestrawność, wzdęcia i kolki. Ze względu na duże zawartości karwakrolu działającego antyseptycznie używa się go w stanach zapalnych dróg oddechowych i moczowych a także w zakażeniach grzybiczych,

kozieradka pospolita (z łac. Trigonella foenum-graecum L.) - szeroko wykorzystywane są nasionka jako zioło przyprawowe a w fitoterapii stosuje się ją w celu przywrócenia łaknienia przy utracie masy ciała oraz zewnętrznie jako okłady przy zapaleniu skóry, rakach, owrzodzeniach czy egzemach.

Wymieniając te pospolite surowce kuchenne możemy zauważyć, że dostępność ich jest ogólna, wystarczy dodawać ich do ulubionych potraw bądź koktajli np. warzywnych, by wzbogacić swoją dietę oraz polepszyć strawność swoich posiłków. Zachęcam do stosowania ziół w kuchni, są one nieocenionym bogactwem, jakie na co dzień daje nam natura.

