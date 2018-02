Poszukujesz chwilówki? Śledząc najnowsze promocje, możesz wiele zyskać

Aktualny = obowiązujący

Pierwszym argumentem za tym, że warto śledzić zachodzące zmiany na rynku pożyczkowym jest fakt, że posiadając wiedzę o aktualnych promocjach ma się pewność, że rozważana przez pożyczkodawcę oferta jest obowiązująca. Wprawdzie firmy pożyczkowe dbają o zawieranie aktualnych informacji na swoich stronach internetowych, to warto sprawdzać okres obowiązywania części promocji.

Polowanie na czasowe promocje

Bieżące śledzenie przynajmniej czołowych ofert firm pożyczkowych zwiększa również szanse na upolowanie naprawdę atrakcyjnej oferty. Tym bardziej, że wiele z nich jest okresowych i trwają bardzo krótko. Promocje na Boże Narodzenie, wakacje czy ferie to tylko przykłady promocyjnych chwilówek. W zależności od oferty konkretnego pożyczkodawcy w ramach promocyjnych pożyczek można skorzystać z niższego oprocentowania czy dodatkowych bonusów. Jeśli w grę wchodzi pożyczka na większą kwotę, skorzystanie z promocyjnych warunków może naprawdę się opłacać.

Promocja promocji nierówna

Inną kwestią jest również prześciganie się pożyczkodawców w walce o klienta. Można to łatwo zaobserwować chociażby w oferta darmowych pożyczek. Chwilówkę za 0 zł można otrzymać u wielu pożyczkodawców. Jednak może zdziwić jak bardzo różnią się od siebie poszczególne oferty. Rozbieżności mogą dotyczyć wielu rzeczy, np. wysokości maksymalnej kwoty pożyczki, terminu spłaty czy kryteriów dostępu do chwilówki. Dlatego też w poszukiwaniu najkorzystniejszej oferty należy zwracać szczególną uwagę na regulaminy promocji. Z reguły w tym celu trzeba przestudiować dokładnie dokumentację dotyczącą pożyczki (umowę, regulamin, cenniki usług). Ci pożyczkobiorcy, którzy nie mają na to czasu albo ochoty, mogą jednak skorzystać właśnie z profesjonalnych serwisów pożyczkowych. Opublikowane tam rankingi czy porównania uwzględniają wiele szczegółów dotyczących chwilówki, a tym samym pozwalają szybko porównać najciekawsze oferty.

Kilka pożyczek w jednym czasie

Śledzenie aktualnych trendów na rynku chwilówek może przydać się również w sytuacji, kiedy pożyczkodawca chciałby skorzystać nie tylko z jednej pożyczki. Coraz więcej pozabankowych firm pożyczkowych umożliwia wzięcie kolejnego zobowiązania przed pełną spłatą pierwszego. Opcja taka dostępna jest u kilku pożyczkodawców, a o drugą pożyczkę można wnioskować po spłacie połowy bądź sześciu rat pierwszej chwilówki. Bardzo prawdopodobne jest, że z czasem coraz więcej pożyczkodawców będzie umożliwiało wzięcie więcej niż jednego zobowiązania naraz. Śledzenie pożyczkowych aktualności pozwoli wychwycić nowe oferty w tym zakresie.

Inni śledzą za ciebie

Oczywiście gdyby potencjalny pożyczkodawca chciał samodzielnie być na bieżąco z wszystkim zachodzącymi na polskim rynku pożyczkowym zmianami, musiałby chyba całymi dniami studiować regulaminy pożyczek i prasę branżową. Na szczęście nie jest to konieczne, a bieżące informacje na temat chwilówek są w zasięgu ręki, a raczej myszki (komputerowej). W sieci można znaleźć wiele specjalistycznych serwisów dotyczących tematyki pożyczek ekspresowych. Ich twórcy codziennie bardzo dokładnie przyglądają się ofertom chwilówek. Wszystko po to, aby dostarczyć użytkownikom serwisu jedynie aktualnych i obowiązujących informacji. Korzystanie z tego rodzaju serwisów ma również jeszcze jedną zaletę. Eksperci z branży pożyczkowej zwracają w swoich analizach uwagę na szczegóły promocji, które zwykły Kowalski mógłby po prostu pominąć. Dzięki temu użytkownicy serwisu mają zagwarantowane kompleksowe informacje na temat polskiego rynku pożyczek ekspresowych.

Odpowiedzialność po stronie pożyczkobiorcy

Bez względu na to czy potencjalny pożyczkobiorca samodzielnie śledzi aktualne trendy pożyczkowe czy posiłkuje się przy tym branżowymi serwisami, to w momencie zaciągania zobowiązania nie jest on zwolniony z odpowiedzialności wynikającej z wzięcia pożyczki. Nie można zapominać, że to na nim będzie ciążył obowiązek uregulowania zobowiązania. Nawet w sytuacji, gdyby okazało się, że koszty chwilówki znacznie zwiększyły wysokość należności. Aby uniknąć tego rodzaju sytuacji, należy bardzo dokładnie zapoznawać się ze szczegółowymi warunkami pożyczki. Tym bardziej, kiedy wybrana oferta chwilówki wydaje się niezwykle korzystną okazją. Wprawdzie firmy pożyczkowe uczciwie podchodzą do swoich klientów, jednak jedynie pełne zrozumienie zapisów umowy i regulaminu da pewność, że wybrany wariant zobowiązania jest naprawdę opłacalny.