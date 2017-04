Poznaj orzechy marki Sereno.

Orzech to bogactwo jedno i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3, aminokwasów czy argininy. Chronią mózg i serce, a także doskonale wpływają na płodność. Nic dziwnego, że są ważnym składnikiem zdrowej diety. Orzechy Sereno to nie tylko bogaty wybór, ale także i inwestycja w zdrowie i doskonałe samopoczucie.

Wartości zdrowotne orzechów

Orzechy nie bez powodu są polecane w naszej codziennej diecie, niezależnie od ilości kalorii, które musimy spożywać. Garstka orzechów dziennie pozwala obniżyć poziom złego cholesterolu, a tym samym ochronić serce przed zawałem. Co więcej, orzechy doskonale wpływają na mózg, dlatego polecane są jako przekąska przy nauce bądź w pracy. Odpowiednią ilość orzechów powinniśmy jeść przez całe życie, bo dzięki zawartości witaminy E chronią układ nerwowy przed przedwczesnym starzeniem, które objawia się między innymi spadkiem zdolności poznawczych. Orzechy pomagają także zmniejszyć poziom stresu, dzięki zawartości kwasu a-linolenowego oraz witaminy E, B i magnezu. Orzechy tym samym powinny być stałym i ważnym elementem diety zdrowego człowieka.

Orzechy Sereno

Orzechy Sereno to bogactwo smaków do wyboru: orzechy włoskie, laskowe, orzechy arachidowe prażone solone, orzechy arachidowe prażone o smaku paprykowym, orzechy w chrupiącej panierce o smaku paprykowym, orzeszki solone, mix orzechów, a także migdały, czy pistacje. W ofercie Sereno znajdują się także bakalie, takie jak: morele suszone, śliwki suszone, żurawina suszona, wiórki kokosowe i rodzynki sułtańskie.

Orzechy to świetna przekąska nie tylko na co dzień, ale także na spotkanie z przyjaciółmi. Warto sięgnąć po orzechy i bakalie zamiast ciastek, czy chipsów. To zdrowa, ale także i przepyszna alternatywa! Dobrym pomysłem jest trzymanie orzechów zawsze w zasięgu ręki, czy to w pracy, podróży, czy w domu. Dzięki temu będziemy pamiętać o codziennej porcji zdrowia i trudniej będzie nas skusić niezdrowymi i kalorycznymi przekąskami.

Orzechy i bakalie to źródło witamin, kwasów omega 3, czy argininy, co zapewnia nam zdrowie oraz pozytywne nastawienie.