Pożyczka pod zastaw samochodu – wady i zalety

Jeśli potrzebujemy szybko pieniędzy na jakiś pilny wydatek i posiadamy samochód osobowy, możemy zdecydować się na zaciągnięcie pożyczki pod jego zastaw. Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania? Jakie kwoty możemy pożyczyć, jaki będzie koszt i od czego on zależy? Jeśli chcesz znać odpowiedzi na powyższe pytania i poznać warunki, na których świadczone są tego typu pożyczki – zapraszamy do lektury.

Czym są pożyczki dostępne bez dochodów pod zastaw samochodu?

Ten rodzaj pożyczek to odpowiedź na potrzeby ludzi, którzy nie chcą brać krótkoterminowych pożyczek ani zadłużać się w banku, lub mają po prostu nieciekawą historię kredytową, co poskutkowało wpisaniem ich na listę dłużników w Biurze Informacji Kredytowej. W przypadku tej pożyczki warunkiem jest oczywiście posiadanie samochodu osobowego, a konkretnie bycie jego jedynym właścicielem. Ten rodzaj zobowiązania spłacamy w kilku lub kilkunastu ratach, w przeciwieństwie do chwilówki, gdzie rozliczamy się z wierzycielem pojedynczą płatnością. Taki rodzaj spłaty jest zrozumiały – samochód jest z reguły więcej wart niż niewielka kwota, którą pożyczamy na krótki termin. Kolejną różnicą jest to, że zastawem jest tutaj nasze auto, a to może mieć znaczący wpływ na terminowość niektórych klientów. Co więcej, gdy pożyczamy pieniądze pod zastaw auta, mamy też dłuższy termin spłaty.

Zalety pożyczek pod zastaw auta

Dużą przewagą pożyczki pod zastaw samochodu nad innymi tego rodzaju usługami finansowymi jest to, że od razu możesz pożyczyć dużą kwotę – jedynym czynnikiem jest tutaj jakie auto posiadasz i ile jest ono warte – firma ustali to przy pomocy specjalnego formularza. Ciekawym jest również fakt, że nie musisz przedstawiać firmie pożyczkowej żadnych zaświadczeń o dochodach, ponieważ twój pojazd jest najlepszą gwarancją twojej wypłacalności. Warto tez wspomnieć, że w przypadku tego typu pożyczek, firma podejmuje szybko decyzję – od razu ustala wartość samochodu i podejmuje decyzje o wysokości pożyczki, której może ci udzielić. Czymś, co z pewnością ucieszy pożyczkobiorców, jest dłuższy termin spłaty pożyczki pod zastaw auta oraz ilość rat – w przypadku większych kwot oczywiste jest, że zostają one podzielone na kilka lub kilkanaście części. Przeczytaj więcej na temat pożyczki pod zastaw samochodu w CentrumPozyczek24h.pl

Wady pożyczania pod zastaw samochodu

Każda metoda pożyczania pieniędzy ma tez niestety swoje wady. Pierwszą z nich jest z pewnością większy koszt tego typu pożyczki – w każdym razie większy niż w przypadku klasycznej chwilówki. Odstraszającym, choć zrozumiałym z punktu widzenia wierzyciela, zjawiskiem może być fakt przepisania 51% własności twojego auta na rzecz firmy pożyczkowej na czas trwania umowy. Pożyczkodawca zabezpiecza się w ten sposób na wypadek nieotrzymania od ciebie pieniędzy z powrotem – udzielając pożyczki, ponosi w końcu ryzyko. Należy mieć także na uwadze, że naturalną konsekwencją niewywiązania się z umowy będzie utrata samochodu, który dałeś w zastaw. Co więcej, ten typ usług finansowych zakłada kilka wizyt w urzędzie komunikacji, przy procedurach związanych z przerejestrowywaniem auta – jest to więcej formalności niż w przypadku standardowych pożyczek krótkoterminowych.

Zasady każdego pożyczkobiorcy

Gdy już podejmiesz decyzję, że chcesz zastawić samochód lub wybierzesz jednak inną formę pożyczki, warto, byś pamiętał o kilku podstawowych kwestiach. Przede wszystkim, choć wydaje się to oczywiste, należy terminowo płacić raty – jeśli się nad tym zastanowić, łatwiej jest spłacać kilka lub kilkanaście niewielkich rat niż zapłacić jedną kwotę naraz. Bycie terminowym nie powinno więc być takie trudne. Po drugie – zanim pożyczysz, zastanów się czy będziesz w stanie spłacić pożyczkę! Musisz mieć z tyłu głowy, że brak spłat oznaczać będzie utratę samochodu, co jest wymierną i momentalnie odczuwalną nieprzyjemnością. Ponadto nawet jeśli stracisz auto i wierzyciel je zlicytuje, w przypadku, gdy nie dostanie on całej kwoty odpowiadającej twojemu zadłużeniu, zgadnij, kto będzie musiał pokryć resztę opłat?